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Зеленський затвердив Стратегію зовнішньополітичної діяльності України: в чому суть документа

27 серпня 2021, 11:33
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Документ визначає шість пріоритетних напрямків зовнішньої політики та спрямований на захист і просування інтересів нашої держави у світі.

Зеленський
Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про стратегію зовнішньополітичної діяльності України / УНІАН

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради нацбезпеки та оборони про стратегію зовнішньополітичної діяльності України.

Відповідний указ був підписаний 26 серпня і разом з рішенням РНБО і текстом стратегії був оприлюднений на сайті глави держави.

Указ набирає чинності з дня його опублікування. Контроль за виконанням рішення РНБО покладається на секретаря Ради нацбезпеки.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що в документі чітко визначено мету зовнішньої політики, а саме - утвердження України у світі як сильної та авторитетної європейської країни.

"Вперше за тридцять років незалежності Україна отримала системний стратегічний документ із зовнішньої політики. Стратегія свідчить, що ми будуємо ефективну довгострокову політику захисту національних інтересів України. Ми працюємо над утвердженням України як активного учасника міжнародної політики, творця власної та регіональної безпеки завдяки новим альянсам, країни нових економічних можливостей", - заявив глава МЗС.

У чому суть документа

  • Стратегічною метою держави залишається членство в ЄС і НАТО.
  • Пріоритетна увага приділяється відносинам стратегічного характеру і стратегічного партнерства з США, Великою Британією, Канадою, Німеччиною, Францією, а також відносинам з сусідніми країнами: Польщею, Туреччиною, Литвою, Румунією, Грузією, Молдовою.
  • Документ передбачає зміцнення позицій України в Балто-чорноморському регіоні, розвиток добросусідських і партнерських відносин з державами Центральної, Південної та Східної Європи.
  • Стратегія передбачає розширення співпраці з країнами Азії, Близького Сходу та Африки, Латинської Америки, насамперед, у сфері торгівлі та економічного співробітництва.
  • У документі йдеться про консолідацію підтримки ініціатив України в міжнародних організаціях з боку азіатських, африканських, американських і близькосхідних держав, зокрема в питаннях протидії російській агресії та невизнанні спроби анексії Автономної Республіки Крим і міста Севастополь.
  • Стратегія затверджує Україну як активного учасника міжнародної політики, країну, яка захищає і просуває національні інтереси в міжнародних організаціях, глобальних і регіональних багатосторонніх ініціативах.
  • Стратегія визначає одним із пріоритетів зовнішньої політики допомогу МЗС українському бізнесу, створення нових можливостей на іноземних ринках для українських експортерів, залучення іноземних інвесторів.
  • Важливим пріоритетом є захист прав та інтересів громадян України за кордоном, розширення географії дипломатичної та консульської присутності, підвищення якості та швидкості надання консульських послуг.
  • Особлива увага приділяється просуванню позитивного іміджу України за кордоном, розвитку публічної дипломатії та нарощування "м'якої сили".
  • Документ передбачає активний розвиток зв'язків з українцями, які проживають за межами України, захист їхніх національно-культурних і мовних потреб, подальшу роботу з метою визнання у світі Голодомору 1932-1933 років в Україні геноцидом українського народу.

Нагадаємо, 30 липня 2021 року РНБО затвердила стратегію зовнішньоекономічної діяльності України.

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