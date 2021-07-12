Зеленський у Німеччині провів першу зустріч

Володимир Зеленський і Армін Лашет / president.gov.ua

У рамках робочого візиту до Німеччини президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія, головою Християнсько-демократичного союзу Арміном Лашетом.

У ході зустрічі Зеленський говорив про вступ України до Євросоюзу і ситуацію на Донбасі, повідомляється на сайті президента. Глава держави зазначив, що Німеччина є важливим партнером України, та висловив сподівання, що федеральний уряд продовжить політику підтримки України.

"Для України важливо, щоби наступний федеральний уряд продовжив політику підтримки України в питанні відновлення суверенітету і територіальної цілісності, сприяв єдності Євросоюзу в питанні європейської інтеграції та членства України в НАТО", – зазначив він.

Зеленський додав, що понад 60% українців підтримують вступ України до ЄС. Також глава держави поінформував про ситуацію з безпекою на Донбасі, зокрема в контексті концентрації російських військ і озброєння вздовж українського державного кордону. Крім того, була відзначена важливість активізації переговорного процесу для досягнення миру на Донбасі в рамках нормандського формату і Мінського процесу.

Окрему увагу співрозмовники приділили питанню Північного потоку-2. Президент України підкреслив, що його введення в експлуатацію становить пряму загрозу енергетичній безпеці країн ЄС.

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читайте такожЗустріч Зеленського і Меркель: чому Україні в Берліні мало що світитьЗеленський і Лашет також обмінялися думками щодо подальшого розвитку торговельно-економічного співробітництва та налагодження ще тіснішого партнерства. Крім того, сторони обговорили питання боротьби з пандемією коронавірусної хвороби COVID-19. Зеленський наголосив на важливості подальшої практичної підтримки з боку Європейського Союзу, зокрема Німеччини, у забезпеченні вакцинами населення України.

Лашет зазначив, що президент України був першим іноземним лідером, який привітав його з обранням новим головою ХДС.

president.gov.ua

Довідка. На виборах нового лідера правлячої у ФРН партії "Християнсько-Демократичний союз" обрали наступника Ангели Меркель. Ним став Армін Лашет, який набрав 521 голос у другому турі. Таким чином, Лашет стане одним з кандидатів на посаду канцлера Німеччини за підсумками виборів, які пройдуть 26 вересня 2021 року.

Візит Зеленського до Німеччини