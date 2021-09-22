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Зеленський у Нью-Йорку провів низку важливих зустрічей: з ким і про що домовився

22 вересня 2021, 07:19

Президент провів переговори з генсеком ООН Антоніу Гутеррешем і главою Генасамблеї, а також з президентом Туреччини і представниками великого бізнесу.

Зеленський
Зеленський у США провів низку важливих зустрічей / Фото president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський, який перебуває з робочим візитом в США, провів переговори з Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем і главою Генасамблеї Абдуллою Шахідом, а також з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом і з представниками великого бізнесу та інвесторами.

Зустріч Зеленського і Гутерреша

Під час переговорів з Гутеррешем і Шахідом, які відбулися в штаб-квартирі ООН, Зеленський порушив питання підтримки Кримської платформи з боку Організації Об'єднаних Націй, передає Укрінформ.

"Кримська платформа заснована на резолюціях ООН і міжнародному праві. На саміті Кримської платформи були представлені НАТО і ЄС, а представника ООН не було", - зазначив прессекретар президента України Сергій Никифоров.

Крім того, в розмові з Гутеррешем Зеленський порушив також і "прагматичні" питання. Никифоров зазначив, що ООН є одним з найбільших споживачів товарів і послуг у світі. Щорічно організація закуповує товарів на 20 млрд доларів, зокрема в Україні - на 200 млн. При цьому є великий потенціал для розширення такої співпраці. Зокрема, Україна готова запропонувати транспортні послуги, участь у програмах ООН з постачання продовольства, крім того, в Україні розвинена IT-сфера.

Зеленський зустрівся з Ердоганом

Президент України зустрівся в США з турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом. Сторони говорили про звільнення кримських політв'язнів, зокрема - Нарімана Джелялова.

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Крім того, глави держав обговорили гуманітарну ситуацію в окупованому Криму і те, "яким чином Туреччина може сприяти звільненню утримуваних осіб, зокрема кримських татар".

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Президенти також торкнулися низки економічних питань, підкреслили необхідність завершення підготовки та підписання Угоди про зону вільної торгівлі між двома країнами. У цьому контексті для України актуальним залишається питання поставок скрапленого газу з Близького Сходу за сприяння Туреччини.

Також на переговорах Зеленського і Ердогана порушувалися питання військового співробітництва, зокрема у військово-морській сфері.

Переговори президентів пройшли в Постійному представництві Турецької Республіки при ООН.

Переговори Зеленського з представниками великого бізнесу та інвесторами

Президент України в США зустрівся з представниками великого бізнесу та потенційними інвесторами (American Jewish Committee). Він зазначив, що Україна проводить масштабні трансформації, орієнтовані на впровадження європейських і євроатлантичних стандартів, повідомляється на офіційному сайті глави держави.

"Підтримка партнерів і союзників, передусім США, для нас вкрай важлива", - заявив Зеленський.

Він підкреслив, що розвиток економічної та інвестиційної взаємодії є одним з найважливіших пріоритетів подальшого поглиблення стратегічного партнерства між Україною та США.

"Запрошую вас стати частиною процесу трансформації України", - сказав Зеленський.

За його словами, Україна розробила амбітний план змін у державі.

"Дуже розраховуємо на підтримку партнерів, передлусім США, що дозволить нам здійснити трансформацію в короткі терміни. Закликаю вас приєднатися до реалізації цього плану", - підкреслив він.

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Як відомо, президент України Володимир Зеленський з робочим візитом прибув до США для участі у 76-й сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Глава держави виступить на загальних дебатах Генасамблеї ООН, а також зустрінеться з лідерами інших держав і представниками міжнародних організацій, зокрема з генсеками ООН і НАТО.

Крім того, у Зеленського заплановані зустрічі з представниками бізнесу та інвесторами, а також з українською громадою в США.

Як відомо, 14 вересня Генасамблея ООН відкрила свою 76-у сесію. Загальні дебати ГА ООН проходитимуть з 21 вересня по 27 вересня 2021 року.

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Раніше прессекретар глави держави Сергій Никифоров заявляв, що президент Володимир Зеленський планує взяти участь у засіданні Генеральної Асамблеї ООН.

Колишній посол України в США Валерій Чалий припустив, що президенти України таРосії Володимир Зеленський і Володимир Путін можуть провести зустріч на полях Генеральної Асамблеї ООН.

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Володимир Зеленський Генасамблея ООН Реджеп Тайїп Ердоган новини України Сергій Никифоров
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