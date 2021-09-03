Зеленський у Стенфорді розповів про американську мрію та українську мету

Зеленський виступив у Стенфорді / Фото president.gov.ua

У рамках робочого візиту до США президент України Володимир Зеленський відвідав Стенфордський університет в Каліфорнії та виступив перед експертним середовищем.

Глава держави заявив, що фраза "все можливо" - це не лише його особисте кредо, а й символ сучасної України, передає Офіс президента.

"Українці часто доводили людству, що все можливо. Що можливо створити перший гелікоптер, штучний супутник Землі, найбільший у світі літак і, до речі, WhatsApp", — сказав Зеленський.

За його словами, ще кілька років тому в Україні були жахливі дороги, складні й тривалі бюрократичні процедури. Сьогодні ж Україна будує тисячі кілометрів доріг і сотні мостів, знову будує власні літаки, гелікоптери, танки і військово-морський флот, зазначив президент.

Згадав Зеленський і про протистояння України російській агресії та корупції.

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"Україна, яка протистоїть одній з найпотужніших армій світу — армії Російської Федерації. У якої анексовано та окуповано частину території, яка за площею більше деяких штатів Америки. І в цих умовах Україна будує демократичну, вільну, відкриту державу (...) Як вона це робить? Знаючи, що все можливо", - додав Зеленський.

За словами президента, коли він і команда сиділи в невеликому офісі та генерували ідеї, в які не вірив ніхто, про які говорили те, що часто чув засновник і директор Apple Стів Джобс – "це неможливо".

"Зараз у мене в руках творіння Джобса і Apple — iPhone. Це серце. І воно б'ється. Б'ється з кожним вібро під час розмови і смс. А в ньому - наше українське творіння - держава в смартфоні. І сьогодні 26 мільйонів українців онлайн в смартфоні можуть оформити документи при народженні дитини, користуватися іншими цифровими документами, отримати дозвіл на будівництво, відкрити бізнес можна за 7-15 хвилин — швидше, ніж у більшості країн світу. Україна стала першою державою у світі, яка має цифровий паспорт", - зазначив він.

Глава держави розповів, що мета на найближчі роки - 100% державних послуг онлайн, а в майбутньому — щоби всі громадяни України мали можливість голосувати на виборах в Інтернеті.

"У всьому світі відома американська мрія. Але ми втратили багато часу - у нас немає часу мріяти. У нас немає мрії - у нас є українська мета. І це, звичайно, не лише цифровізація. Ми повертаємо своїх людей. Для нас це дуже важливо: повернути Крим, повернути Донбас. Ми будемо сильною і успішною країною-лідером Європи. Чому я впевнений у цьому? Тому що можливо все. І я запрошую всіх вас в Україну - на власні очі переконатися в цьому", - резюмував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, після Вашингтона глава держави відправився у Каліфорнію. Там у Зеленського запланована зустріч з СЕО Apple Тімом Куком і найбагатшими людьми планети за версією Forbes - з Ілоном Маском і Джеффом Безосом.

читайте такожЗеленський розповів, про що "забув" поговорити з Байденом

Як повідомляв Главред, 1 вересня Володимир Зеленський провів першу особисту зустріч з президентом США Джо Байденом. За його словами, переговори були продуктивними, але "не завжди в сонячній атмосфері". Президент України назвав їх "чоловічою розмовою" і розкрив деталі.

Зазначимо, лідери держав перед початком зустрічі виступили з короткими промовами перед пресою, але за підсумками переговорів спільної пресконференції Зеленського та Байдена не було.

Україна і Сполучені Штати Америки зробили спільну заяву про стратегічне партнерство між державами. Партнерство охоплюватиме низку важливих сфер.