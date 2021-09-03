УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Зеленський у Стенфорді розповів про американську мрію та українську мету

3 вересня 2021, 06:47

Президент заявив, що фраза "все можливо" — це не лише його особисте кредо, а й символ сучасної України.

Зеленський в Стенфорді
Зеленський виступив у Стенфорді / Фото president.gov.ua

У рамках робочого візиту до США президент України Володимир Зеленський відвідав Стенфордський університет в Каліфорнії та виступив перед експертним середовищем.

Глава держави заявив, що фраза "все можливо" - це не лише його особисте кредо, а й символ сучасної України, передає Офіс президента.

"Українці часто доводили людству, що все можливо. Що можливо створити перший гелікоптер, штучний супутник Землі, найбільший у світі літак і, до речі, WhatsApp", — сказав Зеленський.

За його словами, ще кілька років тому в Україні були жахливі дороги, складні й тривалі бюрократичні процедури. Сьогодні ж Україна будує тисячі кілометрів доріг і сотні мостів, знову будує власні літаки, гелікоптери, танки і військово-морський флот, зазначив президент.

Згадав Зеленський і про протистояння України російській агресії та корупції.

Реклама

"Україна, яка протистоїть одній з найпотужніших армій світу — армії Російської Федерації. У якої анексовано та окуповано частину території, яка за площею більше деяких штатів Америки. І в цих умовах Україна будує демократичну, вільну, відкриту державу (...) Як вона це робить? Знаючи, що все можливо", - додав Зеленський.

За словами президента, коли він і команда сиділи в невеликому офісі та генерували ідеї, в які не вірив ніхто, про які говорили те, що часто чув засновник і директор Apple Стів Джобс – "це неможливо".

"Зараз у мене в руках творіння Джобса і Apple — iPhone. Це серце. І воно б'ється. Б'ється з кожним вібро під час розмови і смс. А в ньому - наше українське творіння - держава в смартфоні. І сьогодні 26 мільйонів українців онлайн в смартфоні можуть оформити документи при народженні дитини, користуватися іншими цифровими документами, отримати дозвіл на будівництво, відкрити бізнес можна за 7-15 хвилин — швидше, ніж у більшості країн світу. Україна стала першою державою у світі, яка має цифровий паспорт", - зазначив він.

Глава держави розповів, що мета на найближчі роки - 100% державних послуг онлайн, а в майбутньому — щоби всі громадяни України мали можливість голосувати на виборах в Інтернеті.

"У всьому світі відома американська мрія. Але ми втратили багато часу - у нас немає часу мріяти. У нас немає мрії - у нас є українська мета. І це, звичайно, не лише цифровізація. Ми повертаємо своїх людей. Для нас це дуже важливо: повернути Крим, повернути Донбас. Ми будемо сильною і успішною країною-лідером Європи. Чому я впевнений у цьому? Тому що можливо все. І я запрошую всіх вас в Україну - на власні очі переконатися в цьому", - резюмував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, після Вашингтона глава держави відправився у Каліфорнію. Там у Зеленського запланована зустріч з СЕО Apple Тімом Куком і найбагатшими людьми планети за версією Forbes - з Ілоном Маском і Джеффом Безосом.

читайте такожЗеленський розповів, про що "забув" поговорити з Байденом

Як повідомляв Главред, 1 вересня Володимир Зеленський провів першу особисту зустріч з президентом США Джо Байденом. За його словами, переговори були продуктивними, але "не завжди в сонячній атмосфері". Президент України назвав їх "чоловічою розмовою" і розкрив деталі.

Зазначимо, лідери держав перед початком зустрічі виступили з короткими промовами перед пресою, але за підсумками переговорів спільної пресконференції Зеленського та Байдена не було.

Україна і Сполучені Штати Америки зробили спільну заяву про стратегічне партнерство між державами. Партнерство охоплюватиме низку важливих сфер.

viber
Володимир Зеленський новини України
Зараз ви переглядаєте новину «Зеленський у Стенфорді розповів про американську мрію та українську мету». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Опубліковано рейтинг найкрутіших Android-смартфонів з точки зору ціна-якістьОпубліковано рейтинг найкрутіших Android-смартфонів з точки зору ціна-якість Спікер Зеленського потрапив у скандал через фото з ВашингтонуСпікер Зеленського потрапив у скандал через фото з Вашингтону Лікар-інфекціоніст розповіла, кому потрібне щеплення від коронавірусу і кому його краще не робитиЛікар-інфекціоніст розповіла, кому потрібне щеплення від коронавірусу і кому його краще не робити "Ситуація ненормальна": Путін висловився про Зеленського і відносини з Україною"Ситуація ненормальна": Путін висловився про Зеленського і відносини з Україною Вчені з'ясували головну причину смерті від кронавірусуВчені з'ясували головну причину смерті від кронавірусу

Останні новини

13:09

Ховати більше не захочете: як зробити руки гарними після 40 років

12:54

Швидко "старіють" органи: науковці виявили небезпечний наслідок COVID-19

12:50

На Буковині за дивних обставин загинув 24-річний прикордонник: рідні кажуть про вбивство

11:55

Фінансовий гороскоп на тиждень 6-12 вересня: виграш, несподіваний прибуток або користь

11:44

Київ отримає партію Javelin від Вашингтона цього року - Кулеба Відео

Реклама
11:18

Українець Цвєтов знову відмовився фотографуватися з росіянами на Паралімпіаді Відео

10:40

Названо ціну на газ в Україні під час опалювального сезону Відео

10:30

Гороскоп на 4 вересня для всіх знаків Зодіаку: обман, зрада або удача в справах

10:19

Погода нещадна: в Україні вже наступного тижня вдарять перші заморозки Відео

09:38

Автобус з пасажирами влетів у фуру на Житомирщині і загорівся: водій загинув, багато постраждалих

08:34

Вірусне навантаження у Дельта-штаму коронавірусу в 1000 разів більше - Голубовська Відео

08:20

Коронавірус в Україні за минулу добу виявлено у 2614 осіб, сотні госпіталізацій

08:06

Батько вів сина в 1-й клас і почув про смерть дружини: мати трьох дітей загинула в ДТП у Світловодську Відео

07:45

Через політичну доцільність: коли влада запровадить локдаун в Україні Погляд

07:28

США братимуть участь у переговорах щодо Донбасу та Криму: віцепрем'єрка розповіла про новий формат Відео

07:10

"У пошуках пригод": Сальма Хайєк роздяглася на честь 55-річчя і вразила красою

07:02

Чому у людей виникає іжзога і як від неї позбутися - відповідь дієтолога

06:30

Сірник у діжці з бензином: чому восени протести в Україні неминучі Погляд

06:02

У моду на осінь-зиму 2021 2022 увійшли дивовижні пальта і пуховики невимовної краси Фото Відео

05:28

Нова атака РФ: експосол США розкрив два сценарії агресії Кремля проти України Відео

Реклама
05:02

Які продукти потрібно їсти, щоб сповнити тіло залізом - відповідь фахівця

04:47

Як приготувати смачний салат вінегрет: шеф-кухар дав три поради

04:22

Ім'я Макар: значення, доля, характер

03:50

Місячний гороскоп на тиждень 6-12 вересня: кредити, підступи недругів або зміни в житті Відео

03:02

Експерти пояснили, чому знижується ефективність COVID-вакцин Відео

02:34

Зустріч Зеленського і Байдена: експерт назвав плюси і мінуси саміту Відео

02:10

Осінній раціон для здорового харчування: що має бути у холодильнику

01:37

Настя Івлєєва без ліфчика звела з розуму шикарними формами в облягаючому комбінезоні

01:16

Як не підхопити небезпечний штам Дельта: Комаровський дав просту пораду Відео

00:50

Опубліковано рейтинг найкрутіших Android-смартфонів з точки зору ціна-якість

00:19

Американський репер шокував фанатів" вагітними " фото

03 вересня, п'ятниця
23:55

З'ясувалося, які продукти допоможуть побороти втому та стрес

23:55

Головний щасливчик місяця: гороскоп для Рака на вересень 2021 року

23:45

Інсульт: проста вправа, яка покращує кров'яний тиск і знижує ризик Відео

23:37

Пожежу в костелі святого Миколая ліквідували: подробиці рятувальників

23:33

Названо дев'ять хронічних хвороб, які знижують ефективність вакцинації від коронавірусу Відео

22:50

У Києві загорівся Костел святого Миколая Відео

22:47

Шевченко поскаржився, що не хотів залишати посаду тренера збірної України

22:18

У Запоріжжі школяр пережив клінічну смерть прямо на уроці

22:09

Названо п'ять найнебезпечніших овочів для організму Відео

Реклама
22:01

Хвороба серця: неприємне відчуття, яке може вказувати на те, що у вас є захворювання Відео

21:45

В Україні вдарять заморозки і похолодає до -3 Відео

21:27

Названо горіх, що знижує смертність від серцевих хвороб Відео

21:26

"Удар у серце дракона": Арестович задумав перейменувати українську мову Відео

21:02

Зендая без ліфчика викликала фурор у шкіряній сукні ексклюзивно під її розмір грудей

21:01

Шок і провал: що обіцяє Леву гороскоп на вересень-2021

20:54

Восени ситуація з коронавірусом в Україні буде критичною - вчені

20:36

Артрит: названо алкогольний напій, який може захистити від хворобливого стану Відео

20:17

Столтенберг звинуватив Росію у брехні перед масштабними військовими навчаннями

20:05

Байден вам цього не скаже: чому Україна досі не в НАТО Погляд

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти