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Зеленський у вишиванці віджався 30 разів і запустив флешмоб до Дня Незалежності

20 серпня 2021, 17:11

Президент передав естафету Сергію Бубці, НОК України та олімпійській команді.

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Зеленський віджався на брусах у вишиванці / скріншот

Президент України Володимир Зеленський до Дня Незалежності України підтримав челендж #ЗдороваУкраїна30, суть якого в тому, щоб надіти вишиванку і виконати 30 разів свою улюблену фізичну вправу.

Володимир Зеленський, президент України, приймаю челендж #ЗдороваУкраїна30 і передаю його НОК України та олімпійській команді. Отже: 1. Одягни вишиванку. 2. Виконай свою улюблену фізичну вправу 30 разів. 3. Відзначити людину, якій передаєш челлендж. Тому, Сергій Назарович Бубка, приймайте естафету!",- повідомив Володимир Зеленський.

В даному випадку Зеленський вибрав віджимання на брусах.

Президент передав естафету Сергію Бубці, НОК України та олімпійській команді.

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Як Україна святкуватиме День Незалежності 2021

На пресконференції в травні президент Володимир Зеленський заявив, що День Незалежності 2021 Україна запам'ятає назавжди. Святкування цього року триватиме три дні.

22 серпня вшановуватимуть великих українців. Заплановано вручення премії для тих, хто прославляє Україну за межами країни.

23 серпня будуть підняті величезні прапори по всій Україні. Їх не будуть опускати: вони залишаться там назавжди.

Тоді ж пройде перший саміт з деокупації півострова Крим. На "Кримську платформу" приїдуть представники багатьох країн. Зокрема, запрошені президенти, прем'єри і глави МЗС різних країн. Президент розраховує, що будуть підписані важливі документи.

Цього ж дня стартує "саміт перших леді". Його проведуть дружини політиків, які приїдуть в Україну.

24 серпня пройде військовий парад до 30-річчя Незалежності: пройде на воді в Одесі і на суші в Києві.

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Володимир Зеленський
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