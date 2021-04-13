Зеленський вніс закон про ліквідацію скандального Окружного суду Києва

Володимир Зеленський / УНІАН

Президент України Володимир Зеленський вніс до Ради законопроєкт про ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва - голова якого Павло Вовк фігурує в декількох відразу в декількох кримінальних провадженнях НАБУ. Про це йдеться на офіційному сайті керівника держави.

Згідно із законодавством України, суд утворюється, реорганізується і ліквідується законом, проект якого вносить до Верховної Ради президент.

Зеленський зазначив, що Окружний суд України так і не зміг повернути довіру до своєї роботи, не впорався з низкою скандалів і "неоднозначних рішень, далеких від розуміння справедливості".

"Достатньо сейфів, набитих мільйонами готівки, у пов'язаних з керівництвом суду осіб або очікування чергових записів скандальних розмов з кабінетів суддів, які думають, що переважують все в нашій країні. Сприймайте це як сигнал до будь-якого суду, який зрадив повагу до закону", - сказав президент.

Як заявив журналістам представник президента в Конституційному суді України Федір Веніславський, після ліквідації Окружного суду Києва його суддям запропонують перевестися в нову аналогічну установу, юрисдикція якої буде поширюватися на Київ і на Київську область. А в разі відмови їх можуть звільнити.

"Якщо судді, які працюють в Окружному адміністративному суді Києва, не дадуть згоду на переведення в інший суд, - це підстава для їх звільнення", - зазначив Веніславський в коментарі каналу Україна 24.

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Окружний суд Києва скандали: