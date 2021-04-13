Зеленський вніс закон про ліквідацію скандального Окружного суду Києва

Згідно із законодавством України, будь-який суд утворюється, реорганізується і ліквідується законом, проєкт якого вносить до Верховної Ради президент.
Президент України Володимир Зеленський вніс до Ради законопроєкт про ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва - голова якого Павло Вовк фігурує в декількох відразу в декількох кримінальних провадженнях НАБУ. Про це йдеться на офіційному сайті керівника держави.
Згідно із законодавством України, суд утворюється, реорганізується і ліквідується законом, проект якого вносить до Верховної Ради президент.
Зеленський зазначив, що Окружний суд України так і не зміг повернути довіру до своєї роботи, не впорався з низкою скандалів і "неоднозначних рішень, далеких від розуміння справедливості".
"Достатньо сейфів, набитих мільйонами готівки, у пов'язаних з керівництвом суду осіб або очікування чергових записів скандальних розмов з кабінетів суддів, які думають, що переважують все в нашій країні. Сприймайте це як сигнал до будь-якого суду, який зрадив повагу до закону", - сказав президент.
Як заявив журналістам представник президента в Конституційному суді України Федір Веніславський, після ліквідації Окружного суду Києва його суддям запропонують перевестися в нову аналогічну установу, юрисдикція якої буде поширюватися на Київ і на Київську область. А в разі відмови їх можуть звільнити.
"Якщо судді, які працюють в Окружному адміністративному суді Києва, не дадуть згоду на переведення в інший суд, - це підстава для їх звільнення", - зазначив Веніславський в коментарі каналу Україна 24.
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Окружний суд Києва скандали:
- 26 липня минулого року Національне антикорупційне бюро провело обшук в Окружному адмінсуді Києва, а пізніше злило в Мережу записи розмов суддів ОАСК, які фігурують у справі про втручання суду в роботу інших органів влади.
- 30 липня Генеральна прокуратура України викликала для вручення підозри голову Окружного адміністративного суду міста Києва Павла Вовка.
- За версією слідства, голова ОАСК Павло Вовк хотів уникнути кваліфікаційного оцінювання. Для цього "почав створювати штучні перешкоди в діяльності окремих членів ВККС".
- У липні 2020 року в НАБУ озвучили підозру голові Окружного адміністративного суду Києва Павлу Вовку, заступнику голови суду Євгену Аблову, п'яти іншим суддям і голові Держсудової адміністрації Зіновію Холоднюку.