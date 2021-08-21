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Зеленський зустрівся з Патріархом Варфоломієм: про що говорили

21 серпня 2021, 10:03
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Вселенський Патріарх зазначив, що молиться за мир в Україні, та благословив український народ від імені Матері-Церкви.

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Предстоятель Східної православної церкви патріарх Варфоломій прибув в Україну / president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з його Всесвятістю Вселенським Патріархом Варфоломієм, який прибув з візитом в Україну з нагоди 30-річчя незалежності.

Зеленський зазначив, що вже двічі за час своєї каденції був в гостях у Вселенського Патріарха, а Варфоломій відвідує нашу країну вже втретє, передає пресслужба Офісу президента.

"І (візит в Україну, - ред.) саме на 30-річчя незалежності України. І це знакова подія, тому що це відбувається в рік 30-річчя вашого обрання Вселенським Патріархом", - зазначив глава держави.

Зі свого боку Вселенський Патріарх Варфоломій подякував президенту України за запрошення відвідати Україну, яка святкує 30-ту річницю незалежності.

"Для нас велика честь відсвяткувати разом з вами цю важливу для України дату", - сказав він.

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Під час розмови зі Вселенським Патріархом Зеленський зазначив, що наша країна є унікальним прикладом мирного співіснування багатьох конфесій, і подякував за беззастережну особисту підтримку суверенітету і територіальної цілісності України та її незалежності. Також він подякував за постійні молитви за мир в Україні.

Варфоломій, Зеленський
Зеленський зустрівся з Вселенським Патріархом Варфоломієм / president.gov.ua

Співрозмовники обговорили питання мирного врегулювання на Донбасі, ситуацію з порушенням основних прав і свобод людини, свободи віросповідання на тимчасово окупованих територіях України.

Вселенський Патріарх зазначив, що молиться за мир в Україні, та благословив український народ від імені Матері-Церкви.

Під час зустрічі також були обговорені подальші кроки щодо тіснішої взаємодії України та Вселенського Патріархату.

Тим часом Православна Церква України анонсувала, що в суботу, 21 серпня, в Михайлівському Золотоверхому соборі з нагоди візиту Вселенського патріарха о 10:00 розпочнеться подячна молитва (доксологія).

У ПЦУ зазначили, що на територію Михайлівського Золотоверхого монастиря можна буде потрапити лише через ворота навпроти будівлі МЗС (недалеко від фунікулера), з дотриманням заходів безпеки через пункти огляду. Зокрема, заборонено проносити на територію пляшки з водою, продукти харчування, плакати.

"По-друге, щоби не запізнитися - приходьте заздалегідь. Прохід буде відкрито з 8 години ранку. Врахуйте, що парковка автотранспорту в центрі Києва буде обмежена, а Михайлівська площа – перекрита сценою. Для проходження заходів безпеки із собою необхідно мати документи, що засвідчують особу, а також засоби індивідуального захисту - маски", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв Главред, предстоятель східної православної церкви патріарх Варфоломій прибув в Україну. Він очолив делегацію, яка братиме участь у заходах з нагоди 30-річчя незалежності Української держави. Востаннє він був у нашій країні в 2008 році.

У серпні 2019 року президент Володимир Зеленський в ході візиту до Туреччини провів зустріч зі Вселенським Патріархом Варфоломієм. Зустріч проходила у вузькому колі, а пізніше її формат було розширено.

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