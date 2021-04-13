Зеленський зустрінеться з Макроном: ЗМІ дізналися дату і теми розмови

Макрон і Зеленський зустрінуться в Парижі / скріншот

Президент України Володимир Зеленський відвідає Францію 16 квітня. Як повідомляє газета Le Figaro з посиланням на джерело в адміністрації французького лідера, Еммануель Макрон прийме Зеленського в Єлисейському палаці.

"Президент Макрон прийме в п'ятницю українського колегу на тлі загострення на Донбасі у зв'язку з посиленням російської військової присутності на кордоні України", - зазначає видання Le Figaro на своєму сайті.

Два президенти проведуть переговори під час робочого сніданку в Єлисейському палаці.

Варто відзначити, напередодні про візит Зеленського до Парижа повідомив посол Франції в Україні Етьєн де Понсен.

"Основна мета візиту - зустрітися з Макроном один на один", - говорив посол.

За словами посла, дві найважливіші теми, які планують обговорити глави країн - це нарощування російської військової потужності поблизу східного кордону України і статус реформ в країні.

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"Особливо щодо створення незалежної та надійної судової системи", - говорить Де Понсен.

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