Зеленський зустрінеться з Макроном: ЗМІ дізналися дату і теми розмови

Президент Франції прийме Зеленського в Єлисейському палаці.
Президент України Володимир Зеленський відвідає Францію 16 квітня. Як повідомляє газета Le Figaro з посиланням на джерело в адміністрації французького лідера, Еммануель Макрон прийме Зеленського в Єлисейському палаці.
"Президент Макрон прийме в п'ятницю українського колегу на тлі загострення на Донбасі у зв'язку з посиленням російської військової присутності на кордоні України", - зазначає видання Le Figaro на своєму сайті.
Два президенти проведуть переговори під час робочого сніданку в Єлисейському палаці.
Варто відзначити, напередодні про візит Зеленського до Парижа повідомив посол Франції в Україні Етьєн де Понсен.
"Основна мета візиту - зустрітися з Макроном один на один", - говорив посол.
За словами посла, дві найважливіші теми, які планують обговорити глави країн - це нарощування російської військової потужності поблизу східного кордону України і статус реформ в країні.
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"Особливо щодо створення незалежної та надійної судової системи", - говорить Де Понсен.
Переговори щодо Донбасу - про що раніше повідомляв Главред:
- 30 березня президент РФ Володимир Путін поговорив у форматі відеоконференції з Ангелою Меркель та Еммануелем Макроном. Пізніше пресслужба Кремля повідомила, що Путін заявив, що нібито Україна повинна виконувати всі досягнуті на вищому рівні домовленості.
- У пресслужбі уряду Німеччини розповіли, що сторони обговорили врегулювання конфлікту на сході України. "Канцлер і президент Франції закликали до проведення переговорів у нормандському форматі щодо реалізації Мінських домовленостей", - йдеться в повідомленні.
- 31 березня спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив, що троє з чотирьох лідерів країн нормандської четвірки - президент Росії Володимир Путін, президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Ангела Меркель - згодні з необхідністю проведення нормандського саміту. Однак для цього необхідно виконати домовленості, досягнуті сторонами в Парижі в грудні 2019 року.