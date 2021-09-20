УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Зеленський увів у дію рішення РНБО про збільшення видатків на оборону: що далі

20 вересня 2021, 19:20

Уряду має вжити у 2022 році заходів щодо забезпечення розвитку сектора безпеки та оборони відповідно до стандартів НАТО.

Володимир Зеленський
Зеленський ввів у дію рішення РНБО / Офіс президента

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 17 вересня 2021 року, яке передбачає збільшення обсягу видатків на забезпечення національної безпеки та оборони. Відповідний указ №477/2021 від 20 вересня опубліковано на сайті глави держави.

Згідно з документом, Кабінет Міністрів у бюджетній декларації на 2022-2024 роки повинен передбачити витрати на забезпечення нацбезпеки й оборони України в обсязі не менше 5,95% від обсягу ВВП для сектору безпеки та оборони.

Також у рішенні РНБО зазначено, що уряду необхідно вжити у 2022 році заходів щодо забезпечення першочергового фінансування діяльності суб’єктів сектору безпеки та оборони за такими пріоритетними напрямами, як розвиток відповідно до стандартів НАТО та виконання Національної розвідувальної програми на 2021 - 2025 роки.

Крім того, Кабміну потрібно опрацювати питання щодо підвищення розмірів грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового та начальницького складу та поліціянтів, вжити заходів щодо створення і набуття у 2022 році функціональної спроможності агенції оборонних технологій та державного цільового фонду розвитку оборонне-промислового комплексу України.

Як раніше повідомляв Главред, Кабінет Міністрів України схвалив і направив до Верховної Ради проєкт Державного бюджету на 2022 роки.

Документом передбачається мінімальна зарплата на рівні 6,5 тисяч гривень, мінімальна пенсія в розмірі близько 2 тисяч гривень і мінімалка для лікарів до 20 тис.грн. Стипендія з 1 січня повинна скласти 2 тисячі гривень.

viber
РНБО Володимир Зеленський новини України Держбюджет-2022
Зараз ви переглядаєте новину «Зеленський увів у дію рішення РНБО про збільшення видатків на оборону: що далі». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Хто найкраще захищений від COVID-19 та чи допомагає вакцинація - відповідь лікаряХто найкраще захищений від COVID-19 та чи допомагає вакцинація - відповідь лікаря В Україні вдарить мороз і випаде сніг: коли чекати холодуВ Україні вдарить мороз і випаде сніг: коли чекати холоду Стрілянина в університеті в Пермі: ЗМІ повідомили про долю нападникаСтрілянина в університеті в Пермі: ЗМІ повідомили про долю нападника "Дуже втомився, сердечко зупинилося": у Запоріжжі помер школяр, який пережив клінічну смерть на уроці"Дуже втомився, сердечко зупинилося": у Запоріжжі помер школяр, який пережив клінічну смерть на уроці Гороскоп на 17 вересня 2021 для всіх знаків Зодіаку: великі зміни або несподіваний подарунокГороскоп на 17 вересня 2021 для всіх знаків Зодіаку: великі зміни або несподіваний подарунок

Останні новини

07:45

У менше махлювання люди повірили б: чому фальсифікації на виборах в Росії - це дуже добре

07:12

Локдауну в Києві восени може і не бути: Кличко пояснив нюанси Відео

06:50

Вакцинація дітей: коли її почнуть і які існують ризики Погляд

06:43

"Трусить весь світ": Зеленський у США розповів про роль ООН у врегулюванні конфлікту в Україні Відео

05:53

Прикмети на Різдво Пресвятої Богородиці 21 вересня: що не можна робити Відео

Реклама
05:10

Різдво Пресвятої Богородиці: традиції і магія дня, привітання, картинки до свята

04:49

Дієтолог розповіла, чи існують бюджетні суперпродукти

04:15

Дієтолог перерахував продукти, які варто їсти холодними: ця добірка вас здивує

03:50

Топ-3 найгірших батьків за знаком Зодіаку: астролог назвав найгірших мам і тат Відео

03:34

Путін хоче захопити шість областей України: Тука розповів, кому загрожує небезпека

03:12

Україна задубне під арктичним циклоном: синоптик назвав дату різкого потепління Відео

02:19

Які правила харчування потрібно дотримуватися жінкам після 40 років - відповідь дієтолога

01:58

Прищеплювався потай і спонтанно: спливли деталі загадкової смерті студента під Києвом Відео

01:35

Чи врятує вакцинація від нових штамів COVID-19: лікар розкрила нюанси

01:15

Як поліпшити здоров'я та якість життя всього за тиждень: 7 порад на кожен день

00:20

Гороскоп на 21 вересня для всіх знаків Зодіаку: проблеми в сім'ї і несподівані грошові надходження Відео

20 вересня, понеділок
23:47

Ляшко назвав причину 99% летальних випадків від COVID-19 в Україні Відео

23:33

Лікарі розповіли, кому не можна їсти яйця і чим вони небезпечні Відео

22:55

У США зробили заяву через вибори до Держдуми Росії і підтримали Україну Відео

22:31

В Україні виявили небезпечне м'ясо, яке масово продають у магазинах Відео

Реклама
22:01

"Обличчя було вже синє": нові подробиці смерті 19-річного студента після вакцинації Відео

21:38

Іванна Онуфрійчук розповіла, як насправді стала ведучою Танців з зірками замість Тіни Кароль Відео

20:56

В Україні вдарить мороз і випаде сніг: коли чекати холоду Відео

20:35

Коли перехворілі українці отримають COVID-сертифікат: у Мінцифрі назвали дату Відео

20:34

Придонбасся: як Путін фактично розірвав Мінські угоди Погляд

20:31

У моду на осінь 2021 увійшли лаконічні і трохи романтичні штанні костюми в стилі 70-х Фото Відео

20:20

На підвищення пенсій у 2022 році виділили значну суму: кому підвищать виплати Відео

20:03

"Скоро мама?": Настя Каменських у латексній сукні спантеличила Мережу випираючим животиком

19:45

Сховали під речами: у Дніпропетровській області на трасі знайшли скелет жінки Відео

19:22

Навіщо Кремлю потрібно було так жорстко і грубо проводити вибори до Держдуми Погляд

19:20

Зеленський увів у дію рішення РНБО про збільшення видатків на оборону: що далі Відео

18:52

Зробив щеплення від COVID: від чого помер 19-річний студент під Києвом Відео

18:48

Рецепт осіннього шедевра: найсмачніший фарширований гарбуз Відео

18:44

"Не вірте страшилкам": Радуцький розповів, що Росія прагне послабити вакцинальну кампанію в Україні Відео

18:23

Гео Лерос вимагав у арт-інвестора гроші на "брудну" політику – ЗМІ

18:16

Тренування під час похмілля: лікарі попередили про смертельну небезпеку Відео

17:59

В Україні стався землетрус: який регіон постраждав Відео

17:57

Овочі, крупи та цукор: в Україні подешевшали деякі продукти Відео

17:55

До чого сниться дорога: тлумачення відомих сонників

17:48

Гороскоп на жовтень 2021: роман на стороні, успіх у всьому або підступи недругів Відео

Реклама
17:42

Тіла брата і сестри знайшли в скрині: у справі про зникнення дітей з'явився новий поворот Фото Відео

17:18

Забирав гроші і не випускав з квартири: у Києві онук цілий рік тероризував бабусю

17:13

Нелегальний ринок сигарет в Україні б’є рекорди: 16% тютюнового ринку в тіні

17:00

Симптоми раку кишечника: ознака, яка проявляється під час тренування Відео

16:58

Найсмачніший пиріг на осіннє рівнодення: простий рецепт за 20 хвилин Відео

16:56

"Крим - це Україна": в ЄС категорично не визнали вибори в російську Держдуму

16:34

"Мене починає трясти": Анна Трінчер у відео показала, як переживає панічну атаку Відео

16:14

Загадкова смерть у Києві: тіло чоловіка знайшли біля під'їзду багатоповерхівки

16:08

"Хлопчики підглядають і фотографують": на Львівщині в школах масово не вистачає дверей в туалетах Відео

15:52

Ціни на руду обвалилися, металурги і гірники більше не зможуть накопичувати для майбутніх інвестицій

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти