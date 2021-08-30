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Зеленський вилітає прямо зараз: в ОП підтвердили перенесення саміту президентів України та США

30 серпня 2021, 10:52
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Зустріч Зеленського і Байдена перенесли з 31 серпня на 1 вересня. Програма візиту президента України в США повністю змінилася, але нічого не скасувалося.

Зеленський
Володимир Зеленський вилітає з офіційним візитів до США / УНІАН

В Офісі президента підтвердили, що зустріч президента України Володимира Зеленського з главою Білого дому Джозефом Байденом перенесено на 1 вересня на прохання американської сторони.

Причина перенесення пов'язана із закінченням терміну ультиматуму руху Талібан в Афганістані про евакуацію іноземців з аеропорту Кабула. Про це Інтерфакс-Україна заявив прессекретар президента Сергій Никифоров.

"Перенесення зустрічі Зеленського і Байдена з 31 серпня на 1 вересня Офісом президента підтверджується. Це пов'язано з проханням США. 31 серпня закінчується ультиматум Талібану – або термін евакуації іноземних громадян з аеропорту Кабула - саме той час, який дав Талібан. І американська сторона попросила перенести наш візит на один день у зв'язку з цим – і весь цей день присвятити цій важливій для американської сторони темі", - розповів Никифоров.

За його словами, "українська сторона з абсолютним розумінням ставиться до прохання американської сторони".

"Ми наших партнерів підтримуємо. Ми розуміємо, що питання безпеки завжди на першому місці. Тому ми згодою відповіли на прохання США про перенесення на один день", - сказав прессекретар президента.

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Никифоров додав, що програма візиту Зеленського в США повністю змінилася, але нічого не скасувалося. Деякі із зустрічей Зеленського в Америці відбудуться за часом раніше спочатку запланованих, інші - пізніше.

читайте такожВізит Зеленського до США: посол уточнила графік президента України

"Президент Зеленський вилітає в США прямо зараз. Два дні по прильоту він проведе у Вашингтоні і після - в Каліфорнії", - резюмував прессекретар президента.

Переговори Зеленського і Байдена - про що раніше писав Главред:

  • Офіційну заяву про запрошення президента України Володимира Зеленського приїхати з візитом до Вашингтона в Білому домі зробили 21 липня.
  • Одними з головних тем переговорів лідерів України та США стануть питання газопроводу Північний потік-2 і проблема врегулювання збройного конфлікту на Донбасі.
  • Очікується, що переговори Зеленського і Байдена можуть пройти на підвищених тонах через невдоволення Києва угодою США та Німеччини щодо Північному потоку-2.
  • Зеленський раніше заявляв, що на зустрічі з Байденом у США він має намір попросити американського президента взяти участь у переговорах щодо Донбасу.
  • 21 серпня глава МЗС Дмитро Кулеба поговорив телефоном із заступником державного секретаря США Вікторією Нуланд - сторони обговорили низку питань, зокрема підготовку візиту українського президента до Вашингтона.

  • За даними ЗМІ, візит Зеленського в Вашингтон не буде обмежений лише американською столицею. Повідомлялося, що глава держави відвідає Чикаго і Сан-Франциско.
  • 29 серпня стало відомо, що зустріч президентів України та США була перенесена з 31 серпня на 1 вересня. Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що перенесення зустрічі пов'язане з ситуацією в Афганістані.
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