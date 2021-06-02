Президент взявся за боротьбу з олігархами: розкрито деталі законопроєкту

Зеленський вніс у Раду законопроєкт про олігархів / president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський 2 червня вніс до Верховної Ради законопроєкт щодо запобігання загрози олігархів. Як повідомляється на сайті ВР, документ глава держави позначив як невідкладний.

Президентський законопроєкт називається "Про запобігання загроз національній безпеці, пов'язаних з надмірним впливом осіб, що мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)". Його номер - 5599.

Документ передали на розгляд керівництва. На даний момент тексту законопроекту немає.

Головним з опрацювання є Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Як повідомляється на сайті глави держави, закон повинен стати першим кроком до ліквідації олігархічної системи в Україні.

Передбачається, що на його основі будуть розроблені антитрастові закони, закон про лобізм та інші нормативно-правові акти, які переформатують економічні та суспільні відносини в країні.

Згідно з повідомленням, документ містить визначення олігархів, як осіб, що мають значний вплив у господарському та політичному житті країни, а також контролюючих основні сегменти медіапростору.

Текст документа можуть опублікувати в четвер, 3 червня, повідомив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, передає РБК-Україна.

Боротьба Зеленського з олігархами

15 квітня під час засідання Ради нацбезпеки і оборони глава держави ініціював створення нового законопроекту про статус олігарха. Над ним працюватимуть фахівці з РНБО, Офісу президента та Антимонопольного комітету.

За словами Зеленського, цей документ є одним з пріоритетів. Його завдання - перетворити олігархів на бізнесменів, щоб не допустити їх впливу на економіку України.

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28 травня спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що у парламенту ще немає остаточного варіанту законопроекту. Він зазначив, що до напрацювання документа залучили також Міністерство юстиції.

Законопроект Про статус "олігарха"

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов 11 травня заявив, що президент Зеленський дав завдання Раді нацбезпеки, Антимонопольному комітету та Офісу глави держави розробити законопроект про статус олігархів.

Чиновник уточнив, що під дію відповідного закону можуть підпадати 13 осіб, які роблять істотний вплив на внутрішню і зовнішню політику України.