Зеленський запросив переговори з Путіним, Мендель назвала причину

Володимир Зеленський хоче поговорити з Володимиром Путіним / Reuters

Президент України Володимир Зеленський запросив переговори з президентом Росії Володимиром Путіним.

Як повідомила Reuters прес-секретар глави держави Юлія Мендель, відповідь від російської сторони поки не отримана.

За словами прес-секретаря президента, Зеленський має намір обговорити з Путіним ескалацію конфлікту на сході України.

"Ми поки не отримали відповіді і дуже сподіваємося, що це не відмова від діалогу", - підкреслила прес-секретар Зеленського.

Нагадаємо, раніше спікер української делегації в ТКГ Олексій Арестович розповів про те, що Зеленський у зв'язку із загостренням на Донбасі і після загибелі чотирьох військових під Шумами намагався поговорити з Путіним, однак господар Кремля відповів відмовою.

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Переговори по Донбасу: