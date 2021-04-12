Зеленський запросив переговори з Путіним, Мендель назвала причину

В ОП розповіли, що Володимир Зеленський має намір обговорити з Володимиром Путіним.
Президент України Володимир Зеленський запросив переговори з президентом Росії Володимиром Путіним.
Як повідомила Reuters прес-секретар глави держави Юлія Мендель, відповідь від російської сторони поки не отримана.
За словами прес-секретаря президента, Зеленський має намір обговорити з Путіним ескалацію конфлікту на сході України.
"Ми поки не отримали відповіді і дуже сподіваємося, що це не відмова від діалогу", - підкреслила прес-секретар Зеленського.
Нагадаємо, раніше спікер української делегації в ТКГ Олексій Арестович розповів про те, що Зеленський у зв'язку із загостренням на Донбасі і після загибелі чотирьох військових під Шумами намагався поговорити з Путіним, однак господар Кремля відповів відмовою.
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Переговори по Донбасу:
- 30 березня президент РФ Володимир Путін поговорив у форматі відеоконференції з Ангелою Меркель та Еммануелем Макроном. Пізніше прес-служба Кремля повідомила, що Путін знову заявляв, що нібито Україна повинна виконувати всі досягнуті на вищому рівні домовленості.
- У прес-службі уряду Німеччини розповіли, що сторони обговорили врегулювання конфлікту на сході України. "Канцлер і президент Франції закликали до проведення переговорів у нормандському форматі щодо реалізації Мінських домовленостей", - йдеться в повідомленні.
- 31 березня спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив, що троє з чотирьох лідерів країн нормандської четвірки-президент Росії Володимир Путін, президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Ангела Меркель - згодні з необхідністю проведення нормандського саміту. Однак для цього необхідно виконати домовленості, досягнуті сторонами в Парижі в грудні 2019 року.