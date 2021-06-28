Зеленський запустив флешмоб на підтримку збірної України з футболу

Зеленський запустив флешмоб / УНІАН

Президент України Володимир Зеленський запустив флешмоб напередодні матчу національної збірної з командою Швеції у 1/8 фіналу Євро-2020.

Він записав для української збірної звернення, закликавши зробити це всіх бажаючих.

"Приєднуйся до флешмобу. Запиши відео на підтримку збірної України з футболу, щоб наші хлопці знали-завтра на полі їх буде не 11, завтра нас буде 40 мільйонів", – написав Зеленський.

Матч Україна-Швеція пройде в Глазго 29 червня. Зустріч розпочнеться о 22.00.

Нагадавши, збірна України з футболу вперше в історії вийшла із групового етапу чемпіонату Європи. Безліч разів фортуна була несправедлива щодо української команди, але зараз вона вирішила повернути борг. Тому команда цілком заслужено опинилася у плей-офф. Тепер потрібно показати справжній і крутий футбол у 1/8 фіналу. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.