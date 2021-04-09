Зеленський запустив санкції проти Януковича, Азарова і Пшонки: повний список

Володимир Зеленський / УНІАН

У п'ятницю, 9 квітня нинішнього року, президент України Володимир Зеленський ввів у дію санкції проти великої групи колишніх високопоставлених чиновників і втікачів керівників правоохоронних органах. Відповідна інформація була опублікована на офіційному сайті президента.

Санкції, які були запропоновані Кабінетом Міністрів України та Службою безпеки України ввели, зокрема, проти:

колишнього президента Віктора Януковича;

олігарха Сергія Курченка;

Сергія Абісова - "міністра внутрішніх справ Криму";

Микола Азарова-колишнього прем'єр-міністра України;

Сергія Аксьонова - "глава Криму";

Олександра Бобкова- колишній нардеп України;

Валерія Грицая - колишнього чиновника ГУ МВС України в Криму;

Костянтина Затуліна - депутата Держдуми;

Андрія Іванцова - колишнього заступника міністра внутрішніх справ по Криму;

Олега Кириліна - колишнього заступника міністра внутрішніх справ по Криму;

Вадима Колесніченка - колишнього нардепа;

Володимира Константинова - "голови парламенту Криму";

Сергія Кусюка - колишнього командира полку "Беркут";

Павла Лебедєва - колишнього міністра оборони України;

Леоніда Пасічника - ватажка так званої "ЛНР";

Олександра Поддубова - ексначальника райвідділу міліції в Криму;

Наталії Поклонської - колишнього так званого "прокурора Криму";

Віктора Пшонки - колишнього генпрокурора України;

Дмитра Саламатіна - колишнього міністра оборони України;

Ігоря Соркіна - колишнього голова Нацбанку України;

Дмитра Табачника - колишнього міністра освіти України;

Миколи Ткаченка - колишнього начальника Керченської міліції;

Миколи Федоряна - екс-заступника начальника ГУ МВС України в Криму;

Миколи Фіськова - так званого "начальника кримінальної міліції ЛНР";

Олександра Черпицького - колишнього заступника Міністра оборони;

Ольги Чичилімовов - ексспівробітник ГУ МВС України в Криму.

Санкції проти всіх цих осіб РНБО ввела безстроково.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося:

Рада національної безпеки і оборони вперше в історії України ввела персональні санкції проти десяти контрабандистів, які, за даними спецслужб, є "лідерами" у цій сфері.

Санкції РНБО торкнулися компаній, пов'язаних з наступними особами: