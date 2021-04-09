Зеленський запустив санкції проти Януковича, Азарова і Пшонки: повний список

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію санкції Кабміну і СБУ проти колективу колишніх високопоставлених чиновників часів влади Януковича
У п'ятницю, 9 квітня нинішнього року, президент України Володимир Зеленський ввів у дію санкції проти великої групи колишніх високопоставлених чиновників і втікачів керівників правоохоронних органах. Відповідна інформація була опублікована на офіційному сайті президента.
Санкції, які були запропоновані Кабінетом Міністрів України та Службою безпеки України ввели, зокрема, проти:
- колишнього президента Віктора Януковича;
- олігарха Сергія Курченка;
- Сергія Абісова - "міністра внутрішніх справ Криму";
- Микола Азарова-колишнього прем'єр-міністра України;
- Сергія Аксьонова - "глава Криму";
- Олександра Бобкова- колишній нардеп України;
- Валерія Грицая - колишнього чиновника ГУ МВС України в Криму;
- Костянтина Затуліна - депутата Держдуми;
- Андрія Іванцова - колишнього заступника міністра внутрішніх справ по Криму;
- Олега Кириліна - колишнього заступника міністра внутрішніх справ по Криму;
- Вадима Колесніченка - колишнього нардепа;
- Володимира Константинова - "голови парламенту Криму";
- Сергія Кусюка - колишнього командира полку "Беркут";
- Павла Лебедєва - колишнього міністра оборони України;
- Леоніда Пасічника - ватажка так званої "ЛНР";
- Олександра Поддубова - ексначальника райвідділу міліції в Криму;
- Наталії Поклонської - колишнього так званого "прокурора Криму";
- Віктора Пшонки - колишнього генпрокурора України;
- Дмитра Саламатіна - колишнього міністра оборони України;
- Ігоря Соркіна - колишнього голова Нацбанку України;
- Дмитра Табачника - колишнього міністра освіти України;
- Миколи Ткаченка - колишнього начальника Керченської міліції;
- Миколи Федоряна - екс-заступника начальника ГУ МВС України в Криму;
- Миколи Фіськова - так званого "начальника кримінальної міліції ЛНР";
- Олександра Черпицького - колишнього заступника Міністра оборони;
- Ольги Чичилімовов - ексспівробітник ГУ МВС України в Криму.
Санкції проти всіх цих осіб РНБО ввела безстроково.
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Нагадаємо, раніше повідомлялося:
Рада національної безпеки і оборони вперше в історії України ввела персональні санкції проти десяти контрабандистів, які, за даними спецслужб, є "лідерами" у цій сфері.
Санкції РНБО торкнулися компаній, пов'язаних з наступними особами:
- Вадимом Альперіним;
- Олександром Чудаковим;
- Віктором Шерманом;
- Олександр Кравченко;
- Володимиром Дідухом;
- Іваном Бокало;
- Валерієм Пересоляком;
- Юрієм Кушніром;
- Орестом Фирманюком;
- Олександром Ериминчуком.
Автор: Дмитро Відоменко