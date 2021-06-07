Зеленський заявив, що готовий зустрітися з Байденом до саміту з Путіним

Володимир Зеленський / УНІАН

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітися зі своїм американським колегою Джо Байденом до майбутнього саміту лідерів США та Росії.

При цьому Зеленський уточнив в інтерв'ю сайту Axios, що через графік президента США його зустріч з Байденом може не відбутися до 16 червня.

"Будучи гарантом Конституції України, я готовий захищати Україну в будь-який момент і в будь-якій точці планети, і я готовий зустрітися з ним і обговорити всі ці деталі перед зустріччю", - сказав український лідер.

Зеленський додав, що поки що представники Білого дому не зв'язувалися з українською владою для консультацій щодо американо-російського саміту.

"Ще ні, і я вважаю, рішення лежить на них", — сказав Зеленський і додав, що якщо США вирішать не радитися з Україною, то це буде великою помилкою.

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Зустріч Байдена і Путіна

24 травня відбулися консультації Вашингтона та Москви перед самітом двох держав і зустріччю президента Джо Байдена з главою РФ Володимиром Путіним. За підсумками переговорів сторони підтвердили намір провести захід та опублікували відповідні заяви.

25 травня в Білому домі й Кремлі офіційно підтвердили, що саміт США та Росії відбудеться 16 червня в Женеві.

Пізніше ЗМІ повідомили, що саміт Байдена і Путіна може відбутися не в Женеві, а в маєтку Lohn, що знаходиться неподалік від Берна – столиці Швейцарії.

Під час саміту США планують порушити низку питань. Зокрема, питання суверенітету України, ситуації в Білорусі та кібербезпеки.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков сказав, що на зустрічі Байдена та Путіна будуть обговорюватися питання американо-російських відносин. Однак він допустив обговорення і України.