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Зеленський заявив про готовність України до вторгнення Росії

12 квітня 2021, 17:23
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Україна готова до захисту від російської агресії, підкреслив президент.

Зеленський заявив про готовність України до атаки РФ
Володимир Зеленський в зоні ООС / president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський прокоментував ситуацію з ескалацією на Донбасі і стягуванням військ РФ до кордону України.

У ході візиту на Донбас у коментарі CNN глава государсвта заявив, що можливість російського вторгнення в Україну цілком реальна.

Водночас він звернув увагу на те, що держава готова до ймовірної агресії РФ.

"Звичайно (про ймовірність вторгнення РФ – ред.). Ми знаємо це: з 2014 це може бути кожен день", - підкреслив президент.

Він також висловив упевненість в тому, що Україна готова до захисту від російської агресії.

"Вони (РФ, – ред.) готові, але ми теж готові, тому що це наша земля і наша територія", - додав Зеленський.

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Загострення на кордоні України і РФ:

  • Раніше головнокомандувач збройними силами України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж державного кордону України і на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп і під виглядом підготовки до навчань планує ще підтягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрозу військовій безпеці нашої держави.
  • За даними ЗСУ, окупанти підсилюють передові підрозділи розвідувальними групами та снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів Збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають у готовності до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема, у населених пунктах на окупованій території України.
  • Видання The New York Times повідомило, що Росія стягує 4 тис. військових до кордону з Україною. Також з'явилося відео з ешелоном військової техніки, яку російські війська перекидають в окупований Крим через Кримський міст.
  • Командування Збройних сил США в Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками і українськими військовими в Донецькій області.
  • У Пентагоні заявили, що стурбовані ескалацією російської агресії на сході України.

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