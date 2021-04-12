Зеленський заявив про готовність України до вторгнення Росії

Володимир Зеленський в зоні ООС / president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський прокоментував ситуацію з ескалацією на Донбасі і стягуванням військ РФ до кордону України.

У ході візиту на Донбас у коментарі CNN глава государсвта заявив, що можливість російського вторгнення в Україну цілком реальна.

Водночас він звернув увагу на те, що держава готова до ймовірної агресії РФ.

"Звичайно (про ймовірність вторгнення РФ – ред.). Ми знаємо це: з 2014 це може бути кожен день", - підкреслив президент.

Він також висловив упевненість в тому, що Україна готова до захисту від російської агресії.

"Вони (РФ, – ред.) готові, але ми теж готові, тому що це наша земля і наша територія", - додав Зеленський.

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Загострення на кордоні України і РФ: