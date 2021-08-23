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Зеленський заявив про війну через реформу Конституційного суду

23 серпня 2021, 00:20
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За словами Зеленського, в Україні через війну все реформується.

Володимир Зеленський
Володимир Зеленський висловився про реформу КСУ / Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський заявив, що реформування Конституційного Суду України буде війною.

За його словами, в нашій країні всі реформи проходять через війну.

"Це буде війна, але у нас через війну все реформується. Будемо, значить, воювати. Я цього не боюся і хочу це довести до реального, в хорошому сенсі слова, кінця - щоб був інший, прозорий суд", - заявив Зеленський в інтерв'ю українським телеканалам.

При цьому він додав, що українці повинні розуміти, що судове рішення в будь-якому випадку буде справедливим.

"Я хочу поважати суд. Хочу знати, якщо щось трапиться і будуть порушені мої права, якщо я навіть просто скажу: дивись, я на тебе подам до суду... Людина повинна розуміти, що буде справедливе судове рішення, і людина буде захищена. Тому суд ми повинні поважати - а вони (судді, - ред.) повинні це заслужити", - заявив глава держави.

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читайте такожУ Зеленського назвали статус Тупицького і розкрили плани щодо КСУ

Як раніше повідомляв Главред, глава держави Володимир Зеленський 27 березня скасував указ колишнього президента Віктора Януковича про призначення Олександра Тупицького головою КСУ та Олександра Касмініна суддею інстанції. Своє рішення президент пояснив інтересами державної безпеки.

Представник президента в КСУ Федір Веніславський заявив, що рішення Зеленського відповідає закону. Тупицький у 2014 році написав особливу думку про "референдум" у Криму і таким чином показав, що виступає на боці Росії.

Конституційний суд 29 березня опублікував заяву про намір 12 квітня провести засідання, на якому буде розглянуто звільнення Тупицького і Касмініна згідно з Указом президента.

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Володимир Зеленський КСУ
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