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Зеленському не довіряють більш ніж половина українців - опитування

1 квітня 2021, 11:27

Рейтинг довіри до українських політиків очолює глава держави.

Рейтинг довіри до Зеленського нижче 50%
Володимир Зеленський / УНІАН

Президент Володимир Зеленський користується довірою 46% українців, свідчать результати опитування соціологічної групи Рейтинг.

Не довіряють главі держави 51% жителів України, йдеться в опублікованих матеріалах соціологічного дослідження.

Звернемо увагу, що згідно з результатами досліджень групи Рейтинг, найвищий показник рівня довіри до президента Зеленського спостерігався у вересні 2019 року.

Водночас найнижчий рівень довіри до глави держави, згідно з результатами досліджень Рейтингу, був у січні 2021 року.

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Крім того, соціологи з'ясували, що меру Києва Віталію Кличку довіряють 33% опитаних, не довіряють – 54%.

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Колишньому прем'єр-міністру Володимиру Гройсману довіряють 32% українців, не довіряють – 58%.

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Голові Верховної Ради Дмитру Разумкову довіряють 31% респондентів, не довіряють – 36%.

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Лідеру Батьківщини Юлії Тимошенко довіряють 29%, не довіряють – 69%.

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Експрезиденту Петру Порошенку довіряють 23%, не довіряють – 75%.

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Нардепу від Опозиційної платформи - За життя Юрію Бойку довіряють 23%, не довіряють 58%.

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Рейтинг Володимира Зеленського:

  • Якби президентські вибори пройшли наприкінці березня 2021 року, найбільше голосів українців отримав би чинний глава держави Володимир Зеленський.
  • За нього проголосували б 24,7% українців. Таким чином рейтинг президента підріс - на початку місяця Зеленського підтримували 22,5% українців, свідчать дані опитування Соціологічної групи Рейтинг.
  • Рейтинг екс-президента і лідера європейської солідарності Петра Порошенка впав - за нього проголосували б 13,9% виборців (на початку березня - 14,6%).
Петро Порошенко Володимир Зеленський Юлія Тимошенко Юрій Бойко падіння рейтингу Група Рейтинг соціологічне опитування Дмитро Разумков
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