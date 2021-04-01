Зеленському не довіряють більш ніж половина українців - опитування

Рейтинг довіри до українських політиків очолює глава держави.
Президент Володимир Зеленський користується довірою 46% українців, свідчать результати опитування соціологічної групи Рейтинг.
Не довіряють главі держави 51% жителів України, йдеться в опублікованих матеріалах соціологічного дослідження.
Звернемо увагу, що згідно з результатами досліджень групи Рейтинг, найвищий показник рівня довіри до президента Зеленського спостерігався у вересні 2019 року.
Водночас найнижчий рівень довіри до глави держави, згідно з результатами досліджень Рейтингу, був у січні 2021 року.
Крім того, соціологи з'ясували, що меру Києва Віталію Кличку довіряють 33% опитаних, не довіряють – 54%.
Колишньому прем'єр-міністру Володимиру Гройсману довіряють 32% українців, не довіряють – 58%.
Голові Верховної Ради Дмитру Разумкову довіряють 31% респондентів, не довіряють – 36%.
Лідеру Батьківщини Юлії Тимошенко довіряють 29%, не довіряють – 69%.
Експрезиденту Петру Порошенку довіряють 23%, не довіряють – 75%.
Нардепу від Опозиційної платформи - За життя Юрію Бойку довіряють 23%, не довіряють 58%.
Рейтинг Володимира Зеленського:
- Якби президентські вибори пройшли наприкінці березня 2021 року, найбільше голосів українців отримав би чинний глава держави Володимир Зеленський.
- За нього проголосували б 24,7% українців. Таким чином рейтинг президента підріс - на початку місяця Зеленського підтримували 22,5% українців, свідчать дані опитування Соціологічної групи Рейтинг.
- Рейтинг екс-президента і лідера європейської солідарності Петра Порошенка впав - за нього проголосували б 13,9% виборців (на початку березня - 14,6%).