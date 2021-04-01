Зеленському не довіряють більш ніж половина українців - опитування

Володимир Зеленський / УНІАН

Президент Володимир Зеленський користується довірою 46% українців, свідчать результати опитування соціологічної групи Рейтинг.

Не довіряють главі держави 51% жителів України, йдеться в опублікованих матеріалах соціологічного дослідження.

Звернемо увагу, що згідно з результатами досліджень групи Рейтинг, найвищий показник рівня довіри до президента Зеленського спостерігався у вересні 2019 року.

Водночас найнижчий рівень довіри до глави держави, згідно з результатами досліджень Рейтингу, був у січні 2021 року.

/ ratinggroup.ua

/ ratinggroup.ua

Крім того, соціологи з'ясували, що меру Києва Віталію Кличку довіряють 33% опитаних, не довіряють – 54%.

/ ratinggroup.ua

Колишньому прем'єр-міністру Володимиру Гройсману довіряють 32% українців, не довіряють – 58%.

/ ratinggroup.ua

Голові Верховної Ради Дмитру Разумкову довіряють 31% респондентів, не довіряють – 36%.

/ ratinggroup.ua

Лідеру Батьківщини Юлії Тимошенко довіряють 29%, не довіряють – 69%.

/ ratinggroup.ua

Експрезиденту Петру Порошенку довіряють 23%, не довіряють – 75%.

/ ratinggroup.ua

Нардепу від Опозиційної платформи - За життя Юрію Бойку довіряють 23%, не довіряють 58%.

/ ratinggroup.ua

Рейтинг Володимира Зеленського: