Засипало землею на глибині 4 метри: у Києві під час копання криниці загинув чоловік

У Києві під час копання криниці загинув чоловік / ДСНС України у м. Києві

Моторошна історія сталася у Дарницькому районі Києва - там увечері 31 липня під час копання криниці стався обвал ґрунту, під яким опинився чоловік.

"31 липня о 20:40 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України в м. Києві надійшло повідомлення про те, що на вул. Садовій, що в Дарницькому районі столиці, на території приватної садиби стався обвал ґрунту, під яким опинилася людина", - сказано в повідомленні Головного управління ДСНС України у м.Києві.

На місце обвалу виїхали рятувальники 15-ї Державної пожежно-рятувальної частини та аварійно-рятувального загону спеціального призначення.

Як виявилося, під час копання колодязя людину засипало землею в шахті глибиною майже 4 метри.

Рятувальники відразу приступили до деблокування потерпілого за допомогою аварійно-рятувального інструменту.

Реклама

Однак чоловік отримав травми, несумісні з життям.

Тіло чоловіка вилучили та передали слідчо-оперативній групі для з'ясування обставин трагічного випадку.

читайте такожЧотири трупи знайшли в колодязі в Одеській області: що відомо про жертвиРаніше повідомлялося, в селі Козацьке Білгород-Дністровського району Одеської області батько і його малолітня дитина впали в 10-метровий колодязь, наповнений сміттям. Їх знайшли вже мертвими. За попередніми даними, причиною смерті батька і сина стали отруйні гази, що виділяються сміттям.