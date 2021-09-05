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Жадібність по-київськи: тіктокер "розвів" продавчиню фальшивими грошима та мало не поплатився

5 вересня 2021, 19:48

Жінка не пройшла перевірку на чесність.

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Соціальний експеримент з грошима / скріншот

Столичний блогер невдало пожартував з продавчинею на вулиці. Жінка продавала овочі, а хлопець вирішив перевірити її на чесність; вона перевірку не пройшла.

Тіктокер взяв свої 400 гривень і запитав у продавчині кукурудзи, чи не її це гроші. Жінка не розгубилася і почала вимагати у хлопця віддати їй гроші, мовляв, купюри випали у неї з-під прилавка. Відео інциденту опубліковано на Facebook-сторінці "Вартові еспресо".

Після цього жінка швидко вихопила у блогера гроші. При цьому вона ледь не зламала хлопцеві пальці. Потерпілий сказав, що, зважаючи на вміння продавчині виламувати пальці, вона, напевно, має чорний пояс по айкідо. Тіктокер додав, гроші були не справжні, а сувенірні.

"Ох і здивується продавчиня, коли побачить, що гроші сувенірні. Тільки б здачу кому-небудь ними не дала,– підсумував блогер.

Тіктокер розбив пляшку віскі за 205 тисяч гривень

Цікавий інцидент з тіктокером також був у Києві в липні. Підліток вирішив хайпонути і розбив пляшку дорогого віскі, ціна якого сягає 7500 доларів. Інцидент стався в магазині Goodwine в Печерському районі столиці.

Вже на наступний день блогер вибачився і заявив, що у нього немає грошей, щоб заплатити за продукт.

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