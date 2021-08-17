Жан Беленюк зізнався, що йому пропонували виступати за "збірну Криму"

Беленюку пропонували виступати за Крим

Олімпійський чемпіон, який виборов для України єдине золото у Токіо, а також нардеп від "Слуги народу "Жан Беленюк зізнався, що отримував пропозицію виступати за "збірну Криму".

"За Крим пропонували виступати, уявляєте? За "збірну Криму", - сказав він у інтерв'ю журналістці Олесі Бацман.

І уточнив, що подібну пропозицію отримав після окупації Росією українського півострова.

"Мені просто передали через одного борця... Для того, щоб фінанси обговорювати, потрібно "клюнути" на цю пропозицію...",- відповів нардеп на уточнюючі питання.

Він також розповів, що нещодавно росіяни в Соцмережі пропонували йому купити футболку з його зображенням на тлі карти України без Криму.

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"Я просто втратив дар мови", - сміється Беленюк.

Напад на Беленюка - про що раніше писав Главред:

Раніше в центрі Києва невідомі напали на Жана Беленюка і вигукували расистські образи в його бік.

"Невідомі молоді люди вигукували образи за типом:" Чорна мавпа щось знає про патріотизм?" і " Вали в Африку", - написав Беленюк.

Поліція вже почала розслідування цього інциденту. У поліції додали, що відомості про інцидент внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст.161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної приналежності або релігійних переконань) Кримінального кодексу України.