Чекала на його дзвінок до останнього: вдова поліцейського з Чернігова записала звернення

У справі про вбивство поліцейського триває слідство / колаж Главред

Дружина вбитого в Чернігові поліцейського Артура Єрохіна записала відеозвернення. Жінка зазначила-їй довелося зібратися з усіма силами, щоб це зробити.

На опублікованих кадрах Вероніка Єрохіна каже, що читає всі повідомлення зі словами підтримки та вони допомагають їй хоч трохи вгамувати біль.

Жінка зазначила, що на трагедію відгукнулися багато – не тільки рідні та друзі, але навіть чужі їй люди. Вона подякувала всім за підтримку і допомогу

"Півміста було готове забрати наших дітей - привези до нас, ми подивимося. За це вам всім дуже вдячна", – сказала дружина Артура Єрохіна.

Дзвінка Артура чекала до останнього

"Телефон з рук не випускала. На мене лаялися рідні, бо думали, що я буду дивитися відео, шукаю інформацію. Але я ніколи його не подивлюся, ніколи. Першу добу я чекала його дзвінка", - розповіла дружина загиблого.

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Вбивство поліцейського в Чернігові

Конфлікт між двома правоохоронцями та групою невідомих. У ніч на суботу, 2 жовтня, перехожі виявили тіло одного з копів - капітана поліції. Поруч з ним в несвідомому стані перебував ще один правоохоронець, теж капітан - його доставили в реанімацію.

Пізніше в мережі було опубліковано відео смертельної екзекуції у Чернігові, внаслідок якої загинув коп.

Рішенням суду були заарештовані всі підозрювані у вбивстві поліцейського. Під час досудового розслідування вони перебуватимуть у СІЗО.