Чекаємо потопу: злива і ураган під Києвом прорвали дамби

Прорив дамби під Києвом / соцмережі

На Київську область обрушилося рекордна кількість опадів, що призвело до прориву дамб.

Як повідомляє пресслужба Бишівської територіальної громади, на село Лішня обрушилися зливи і ураган, що спровокувало прорив дамб і розмиву під'їзних шляхів до населеного пункту.

У Київській області тривають роботи з ліквідації наслідків негоди, але велика кількість води ускладнює роботу фахівцям.

"Сьогодні, в селі Лішня, в результаті урагану і великої кількості опадів прорвалися дамби, були розмиті під'їзні шляхи і сильний вітер на своєму шляху ламав дерева. Роботи з ліквідації наслідків негоди тривають, що ускладнюється великою кількістю води, яка досі сходить і не дає можливості обстежити ділянки пориву і визначити обсяг подальших робіт", - йдеться в повідомленні.

У населеному пункті вже відновили рух транспорту і працює газова служба, яка ретельно досліджує газопровід.

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Місцеві жителі в коментарях під публікацією розповідають, що між Яблунівкою і Леонівкою знесло насипний міст, через те, що багато води з Лишні пройшло через село.

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