"Чекають на вулиці": у мережі показали, як швидкі з хворими на COVID-19 по 5 годин стоять у чергах до лікарні

Швидкі з хворими з 19 по 5 годин стоять в чергах в лікарню / скріншот з відео

В Києві ситуація з коронавірусом COVID-19 стає все більш напруженою. Про це повідомляється в Telegram-каналі Київ Оперативний.

У мережі показали чергу з карет швидкої допомоги на В'їзді в Олександрівську лікарню в столиці України. Як відомо, в цей заклад направляють хворих коронавірусом людей.

"На вулиці вже давно глибока ніч, але це не заважає стояти в черзі Олександрівську лікарню автомобілям швидкої допомоги", - підписав Відеоролик автор.

Зазначається, що перша бригада медиків стоїть у черзі близько п'яти годин. У черзі стоять лише хворі з середньою вагою COVID-19. Важких хворих пропускають без черги і відразу в реанімацію.

У ролику можна побачити, як маса машин стоїть під в'їздом до лікарні. Медики теж очікують на вулиці.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, станом на ранок середи, 6 жовтня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 12 662 жителів країни. У тому числі захворіли 1 186 дітей і 271 медпрацівник.

За минулі 24 години було госпіталізовано 3 745 осіб; летальних випадків - 320 (добою раніше було 317); одужали - 4 630 осіб.

Як говорив головний санітарний лікар країни Ігор Кузін, пік нової хвилі коронавірусу в Україні може тривати місяць - від середини листопада до середини грудня.