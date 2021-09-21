Жовта зона і штрафи від 34 тисяч гривень: у Києві з 23 вересня стартують карантинні рейди

Закладам у Києві загрожують карантинні перевірки / Фото pixabay.com

Карантин в Україні посилюється з четверга, 23 вересня. У цей день обмеження набирають чинності, а у Києві за можливі порушення карантинних норм почнуть штрафувати місцеві розважальні заклади. Розмір штрафу - від 34 тисяч гривень. Про це заявив керівник столичної Держпродспоживслужби Олег Рубан.

У коментарі РБК-Україна він сказав, що служба почне свою роботу вже з 23 вересня. За словами Рубана, штрафуватимуть за порушення санітарних і карантинних норм заклади, але не громадян.

Чиновник пояснив, що Держпродспоживслужба має право притягати до відповідальності тільки заклади Києва. Оштрафувати громадян може виключно поліція.

Як підкреслив Рубан, якщо служба знайде порушення в закладах, їм загрожує штраф на суму від 34 тисяч гривень.

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Нагадаємо, 14 вересня в Держпродспоживслужбі попереджали, що якщо в Україні посилять карантин, то заклади столиці знову перевірятимуть і штрафуватимуть. На той момент служба вже провела попереджувальні заходи.

Карантин в Україні

Кабмін у понеділок, 20 вересня, продовжив адаптивний карантин в Україні до 31 грудня 2021 року. В уряді заявили про те, що влада продовжує контролювати епідемічну ситуацію в країні.

Держкомісія з питань ТЕБ і НС 21 вересня вирішила перевести Україну в жовту зону карантинних обмежень. Нові правила повинні набути чинносты вже з 23 вересня.

Голова уряду Денис Шмигаль уточнив, що правила жовтої і червоної епідемічних зон не поширюватимуться на заклади, де вакциновані персонал і відвідувачі, а також у яких є ПЛР-тест або довідка про нещодавно перенесений COVID-19.