"Незабаром число інфікованих коронавірусом українців буде 10 тисяч на добу": імунолог дав прогноз

В Україні стрімко зростає кількість інфікованих коронавірусом / УНІАН

В Україні стрімко зростає кількість інфікованих коронавірусом. Тільки 10 вересня в країні зареєстровано понад 3 тисячі хворих. Такими темпами українцям світить "жовта" зона карантину.

Про це заявив імунолог Борис Донський в ефірі програми "Сегодня. День "на телеканалі"Україна 24".

За його словами вже через тиждень в Україні щодня реєструватимуть втричі більше хворих на чуму 21 століття.

"До "жовтої зони" вже варто готуватися. Ви самі бачите цифри зростання, Динаміка неприємна. Не дивно, що через три дні буде 5 тисяч, а ще через п'ять днів вже буде під 10 тисяч. Тому готуватися. Якщо ми почнемо зараз вводити певні обмежувальні заходи, то ми зможемо зробити цю криву, яка стрімко зростає, більш плавною", - зазначив Донський.

Він вважає, що важливо швидко і раціонально активізувати вакцинацію саме в групах ризику.

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"Це могло б не сильно вплинути на криву захворюваності, але вплинуло б на криву смертності. Загалом темпи вакцинації зараз кращі. Але все одно недостатньо і трохи нераціонально в плані вибору груп. Пенсіонери зараз повинні бути щеплені максимально, А вони щеплені мінімально, тобто стратегія щеплення була нераціональна", - стверджує імунолог.

Зазначимо, "жовта" зона карантину вводиться одночасно по всій території країни. Україна може стати "жовтою" навіть за наявності однієї "червоної" області. У такому випадку для українців будуть обов'язковими: масочний режим і дистанція в 1,5 метра

Нагадаємо, у ВООЗ зробили заяву про те, що допоможе людству перемогти коронавірус. В організації в черговий раз акцентували увагу на необхідності вакцинації. Причому, загальної.

Також раніше на території Волинського регіону індійський штам коронавірусу "Дельта" виявили у 47 осіб. При цьому, наймолодшому інфікованому всього лише 17 днів.