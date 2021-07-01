Жовто-блакитний прапор над Держдумою і гривні в Москві: Зеленський відповів Путіну на "єдиний народ"

Володимир Зеленський різко відповів Володимиру Путіну / Reuters

Президент Володимир Зеленський прокоментував висловлювання президента РФ Володимира Путіна, які він зробив напередодні на "прямій лінії".

В інтерв'ю Інтерфакс-Україна глава держави прокоментував висловлювання лідера РФ про нього самого, а також про українсько-російські відносини.

Зокрема, президент оцінив висловлювання господаря Кремля про те, що Україною нібито керують із зовні, а також про перспективи членства в НАТО.

"Зовнішнє управління" Україною і зустріч з Путіним

Тези про таке "зовнішнє управління" - чисто пропагандистська мантра для внутрішнього споживача в самій Росії, впевнений Зеленський.

"Готовий я зустрітися і з президентом Путіним - якщо його дійсно цікавить вирішення низки кризових питань, які об'єктивно існують у двосторонніх відносинах України і Росії. У будь - якому випадку, підготовка до цього непростого матчу триває", - зазначив президент.

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Коментуючи фразу Путіна про те, що "сенс говорити з Зеленським, якщо все вирішується у Вашингтоні", Зеленський сказав: "Ні, я ніколи не живу в стереотипах. Це виглядає так, якби я, наприклад, сказав: "А навіщо росіянам вибори, пряма демократія, якщо все вирішується виключно в Кремлі?".

Українці і росіяни - "один народ"?

Глава держави переконаний, що українці і росіяни - точно не один народ, незважаючи на те, що між ними багато спільного: "Були б одним народом, то в Москві, швидше за все, ходили б гривні, а над Державною Думою розвивався жовто-блакитний прапор. Так що, ми точно не один народ. У кожного з нас свій шлях. Але мета у нас дійсно повинна бути одна - закінчити війну на Донбасі, повернути Україні її території. І ще дещо - неможливо одночасно говорити про "один народ" і відкрито захоплювати наші території і продовжувати бійню на Донбасі. Це ж очевидно".

"Військове освоєння" України та інтеграція з НАТО

Зеленський інтеграція в європейську та євроатлантичну спільноти є історичним вибором України.

Відповідаючи на запитання, Чому тема НАТО постійно викликає різку реакцію офіційної Москви, президент додав: "На мій погляд, це як постійно говорити про застарілий страх з дитинства, що хтось страшний вийде вночі з шафи і налякає. Але в шафі нікого немає. Це просто шафа".

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Раньше Зеленський звернувся до Путіна з пропозицією провести зустріч на Донбасі з метою врегулювання збройної конфронтації.

У відповідь Путін заявив, що Зеленський може приїхати в Москву, щоб обговорити відносини Росії та України. Але для обговорення припинення бойових дій на Донбасі Путін порадив Зеленському відправитися на переговори з ватажками бойовиків "ЛДНР".

Пізніше Зеленський заявив, що дав доручення голові свого офісу Андрію Єрмаку організувати його зустріч з Путіним.