"Жовту" зону карантину в Україні введуть з 13 вересня - голова МОЗ

Голова МОЗ Віктор Ляшко / УНІАН

Керівництво МОЗ вже подало в Кабмін документи про переведення України в "жовту" зону коронавірусного карантину. Про це розповів керівник відомства Віктора Ляшка в ефірі каналу "Україна 24".

Ляшко каже, що посилення карантину у форматі "жовтої" зони можна очікувати вже наступного понеділка, 13 вересня.

За його словами, 6 вересня Україна перевищила норму "зеленої" зони щодо захворюваності на коронавірус.

"МОЗ подав відповідне подання Кабміну. Цього тижня буде комісія техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яка розгляне наше звернення. Швидше за все, з наступного понеділка Україна перейде в жовтий рівень епідемічної небезпеки", - повідомив Ляшко.

Тим не менш, каже міністр, поки в жодному з регіонів України немає підстав для введення "червоної" зони.

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"У нас адаптивний карантин передбачає, що ми з" зеленого "рівня виходимо відразу на "жовтий" на території відразу всієї країни. Надалі, коли застосовується "жовтий" рівень, відбувається регіональний поділ - десь буде "Жовтий", десь "Помаранчевий", а в деяких регіонах "червоний" рівень епідемічної небезпеки. Наразі підстав для запровадження "червоного" рівня немає в жодному з регіонів України. Є тільки показники, щоб перевести всю країну на "жовтий", ‒ підсумував він.

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Нагадаємо, раніше головний санітарний лікар України Ігор Кузін заявив, що в переважній кількості областей погіршується ситуація із захворюваністю коронавірусом.

Найближчим часом Україна вийде з "зеленої" зони карантину і перейде в "жовту".