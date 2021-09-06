УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Жовту" зону карантину в Україні введуть з 13 вересня - голова МОЗ

6 вересня 2021, 13:43

Тим не менш, каже міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, поки в жодному з регіонів України немає підстав для введення "червоної" карантинної зони.

Ляшко
Голова МОЗ Віктор Ляшко / УНІАН

Керівництво МОЗ вже подало в Кабмін документи про переведення України в "жовту" зону коронавірусного карантину. Про це розповів керівник відомства Віктора Ляшка в ефірі каналу "Україна 24".

Ляшко каже, що посилення карантину у форматі "жовтої" зони можна очікувати вже наступного понеділка, 13 вересня.

За його словами, 6 вересня Україна перевищила норму "зеленої" зони щодо захворюваності на коронавірус.

"МОЗ подав відповідне подання Кабміну. Цього тижня буде комісія техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яка розгляне наше звернення. Швидше за все, з наступного понеділка Україна перейде в жовтий рівень епідемічної небезпеки", - повідомив Ляшко.

Тим не менш, каже міністр, поки в жодному з регіонів України немає підстав для введення "червоної" зони.

Реклама

"У нас адаптивний карантин передбачає, що ми з" зеленого "рівня виходимо відразу на "жовтий" на території відразу всієї країни. Надалі, коли застосовується "жовтий" рівень, відбувається регіональний поділ - десь буде "Жовтий", десь "Помаранчевий", а в деяких регіонах "червоний" рівень епідемічної небезпеки. Наразі підстав для запровадження "червоного" рівня немає в жодному з регіонів України. Є тільки показники, щоб перевести всю країну на "жовтий", ‒ підсумував він.

читайте такожУ МОЗ назвали умову, за якої школи зможуть працювати навіть у червоній зоні

Нагадаємо, раніше головний санітарний лікар України Ігор Кузін заявив, що в переважній кількості областей погіршується ситуація із захворюваністю коронавірусом.

Найближчим часом Україна вийде з "зеленої" зони карантину і перейде в "жовту".

viber
коронавірус в Україні COVID-19
Зараз ви переглядаєте новину «"Жовту" зону карантину в Україні введуть з 13 вересня - голова МОЗ». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Головний щасливчик місяця: гороскоп для Рака на вересень 2021 рокуГоловний щасливчик місяця: гороскоп для Рака на вересень 2021 року Поб'є всі температурні рекорди: метеорологи розповіли, якою в Україні буде погода в жовтніПоб'є всі температурні рекорди: метеорологи розповіли, якою в Україні буде погода в жовтні Гороскоп на вересень-2021 для Козерога: доведеться проявити віртуозність фокусникаГороскоп на вересень-2021 для Козерога: доведеться проявити віртуозність фокусника Помер легенда світового кіно Жан-Поль БельмондоПомер легенда світового кіно Жан-Поль Бельмондо Три з плюсом: чому Зеленський не привіз від Байдена "плюшок" для УкраїниТри з плюсом: чому Зеленський не привіз від Байдена "плюшок" для України

Останні новини

06:44

Коли в Україну прийде бабине літо: синоптик назвала дату

06:01

У моду на осінь-зиму 2021 2022 увійшли довгі сукні казкової краси, в яких дуже тепло Фото Відео

05:50

Ідеальне осіннє тренування на вулиці: зірковий тренер показав на відео 7 крутих вправ

05:28

Як уникнути емоційного вигорання: експерт дала цінні поради тим, хто працює віддалено Відео

04:59

Кардіолог розповів, чому шкідливі для тіла свіжовичавлені соки

Реклама
04:45

"Солодка булочка": переможниця Холостячка повністю оголилася і звела з розуму ідеальними сідницями

04:32

Дожити до 500 років: вчені розповіли, кому і де світить рекорд довголіття Відео

03:44

"Я – стриптизерка": дівчина розкрила батькам свій величезний секрет через презентацію з мемами Відео

03:38

На українців чекає новий курс долара і зростання інфляції - аналітик

02:45

Загроза для життя: чоловік проковтнув мобілку, медики витягували її по частинах

01:46

Америка відступає: експерт попередив про підготовку РФ військової ескалації на Донбасі Відео

01:38

Дочка Брюса Вілліса топлес вразила уяву неймовірною фігурою

01:18

В ООН заявили про ризик "пробудження" древніх вірусів зі смертельними наслідками для людства Відео

01:10

Чому їсти сало корисно для здоров'я - пояснення дієтолога

01:05

Україні загрожує нова "газова війна" з РФ - експерт Відео

06 вересня, понеділок
23:55

У МЗС України різко відреагували на арешт заступника голови Меджлісу

23:40

В'ятрович розповів про наслідки скандальної ідеї щодо перейменування України Відео

23:29

Рак підшлункової залози: як зміна температури стає симптомом Відео

23:10

В Україні за рік різко підскочили ціни на продукти: що подорожчало найбільше

22:50

Доктор поділився ключовою порадою, яка може "повернути назад" старіння мозку і продовжити життя Відео

Реклама
22:42

Після 39 років у комі помер легендарний футболіст Відео

22:19

Пеле переніс серйозну операцію

21:55

Потужний вибух на заводі на Київщині: що стало причиною аварії Відео

21:34

Лікарі розповіли, чому не можна спати без одягу Відео

21:24

На Буковині п'яний водій ВАЗу протаранив навіс та впав у колодязь

21:07

Столичного маршрутника засікли з пивом за кермом: катався з одним оком і керував однією рукою Відео

20:47

Біженці з Афганістану частіше освіченіші за українців - Арестович

20:34

У моду на осінь-зиму 2021 2022 повернулися незвичайні штани, які можна носити з сукнею Фото Відео

20:26

Вчені з'ясували, чи ефективна від коронавірусу третя доза щеплення Відео

20:04

Осіннє рівнодення 2021: дата і особливості дня, що не можна робити

20:01

Непримиренні протиріччя: чому не варто очікувати на зустріч Зеленського і Путіна Погляд

19:45

Нелегальний чорний бізнес: у Львові чоловік влаштував кладовище на чужих землях

19:18

Окупанти Криму катували заступника голови Меджлісу-прокуратура Відео

18:55

Болить вухо: п'ять найкращих природних засобів від болю у вусі Відео

18:30

"Не лякайте людей": Сенцов вказав на помилку президентської кампанії Порошенка

18:26

"Як на зоні": рідна бабуся закатованого Андрійка розповіла, як жив хлопчик Відео

18:20

Помер батько Х'ю Джекмана - знаменитого голлівудського актора

18:15

Коли Усікновення глави Іоанна Предтечі: дата, заборони і традиції свята

18:09

Разумков анонсував "чистку" в Кабміні та озвучив терміни

17:48

Фото дня: терористи ложкою вирили тунель і втекли з найбільш суворої в'язниці Ізраїлю

Реклама
17:41

Про Чапкіса ні слова: колишня учасниця розкритикувала Танці з зірками 2021

17:37

"Треба було знайтися 20 військовим": Арестович пошкодував, що у 2014-му в Криму не стріляли

17:29

Помер легенда світового кіно Жан-Поль Бельмондо

17:22

Шкідливі для здоров'я тазових органів: названо дев'ять поганих "туалетних" звичок "по-маленькому" Відео

17:10

"Трагедія на всю Україну": у вінницькій школі забарикадували першокласників

17:03

Анджеліна Джолі звинуватила Вайнштейна в домаганнях і отримала зухвалу відповідь

16:58

Порізала вени й відкрила газ: на Запоріжжі жінка хотіла покінчити з життям на очах у сина Фото

16:52

Посли ЄС 8 вересня введуть нові санкції проти Росії за анексію Криму - журналіст

16:49

Коли Воздвиження Хреста Господнього в 2021 році: дата, традиції, молитва і заборони дня

16:47

"Цілий день чекає на покупців": у Києві школяр продає свої вироби, сидячи під супермаркетом

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти