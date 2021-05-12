Дружина Медведчука публічно повідомила, що вони вдома

Оксана Марченко в соцмережах заявила, що це недобре - приходити до людей з обшуками, коли їх немає вдома. Також вона повідала, що вони з чоловіком вже удома.
Дружина голови політради партії "Опозиційна платформа - за життя" Віктора Медведчука Оксана Марченко повідомила, що вони вже повернулися додому з відпочинку.
"Перебуваючи на відпочинку за межами Києва, вчора ми дізналися, що в нашому будинку й офісі чоловіка - обшуки... Абсолютно марне заняття. Якось недобре, знаючи, що ми у від'їзді, прийшли ці люди. Бог з ними - вони виконавці. Сподіваюся, вас приймали радо... ми, звичайно, повернулися додому", - повідомила Марченко на своїй сторінці в Instagram.
Також Марченко зазначила, що "у житті часто нас супроводжують смуток, страх, печаль, туга, почуття втрати, втома, тривога...", і що "потрібно забути, що ідеальне життя нібито легке та безболісне".
Зазначимо, вранці 12 травня Віктор Медведчук вперше прокоментував звинувачення на свою адресу й обшуки в своєму будинку.
За його словами, нічого протизаконного у нього так і не знайшли. А метою обшуків він назвав вручення йому підозри в держзраді.
Віктор Медведчук і Тарас Козак: у чому їх звинувачують
- 11 травня орієнтовно о 16:00 стало відомо, що в Києві на вул. Монтажників правоохоронці почали обшукувати будинок, в якому живе Віктор Медведчук. Згодом з'явилася інформація, що обшук йде у справі про видобуток газу в Криму.
- Правоохоронці вважають, що у 2015-му Медведчук вступив у змову з російською стороною для видобутку газу у Чорному морі і передав унікальні дані про кримські родовища. Медведчука звинуватили у держзраді.
- Раніше в Україні запровадили санкції проти Віктора Медведчука і його дружини - телеведучої Оксани Марченко, за фінансування тероризму. Під обмежувальні заходи, зокрема, потрапила ділянка нафтопроводу Самара-Західний напрямок.
- США вітають українські санкції проти голови політради партії Опозиційна платформа - за життя Віктора Медведчука та народного депутата Тараса Козака. Водночас в. о. помічника держсекретаря у справах Європи та Євразії Філіп Рікер офіційно назвав Козака і Медведчука "проросійськими силами".