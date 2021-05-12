Дружина Медведчука публічно повідомила, що вони вдома / УНІАН

Дружина голови політради партії "Опозиційна платформа - за життя" Віктора Медведчука Оксана Марченко повідомила, що вони вже повернулися додому з відпочинку.

"Перебуваючи на відпочинку за межами Києва, вчора ми дізналися, що в нашому будинку й офісі чоловіка - обшуки... Абсолютно марне заняття. Якось недобре, знаючи, що ми у від'їзді, прийшли ці люди. Бог з ними - вони виконавці. Сподіваюся, вас приймали радо... ми, звичайно, повернулися додому", - повідомила Марченко на своїй сторінці в Instagram.

Також Марченко зазначила, що "у житті часто нас супроводжують смуток, страх, печаль, туга, почуття втрати, втома, тривога...", і що "потрібно забути, що ідеальне життя нібито легке та безболісне".

Зазначимо, вранці 12 травня Віктор Медведчук вперше прокоментував звинувачення на свою адресу й обшуки в своєму будинку.

За його словами, нічого протизаконного у нього так і не знайшли. А метою обшуків він назвав вручення йому підозри в держзраді.

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