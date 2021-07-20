Дружина Порошенка похвалилася величезними і довгастими кабачками з городу - фото

Кабачки, порошенко / Iryna Gerashchenko / facebook.com

Марина Порошенко, депутат Київради, і дружина колишнього президента України (а нині – нардепа) Петра Порошенка, похвалилася урожаєм, який виріс на їх спільній присадибній ділянці. Про це написала на своїй сторінці в Facebook нардеп з фракції Європейська Солідарність Ірина Геращенко.

"На охайних грядках - традиційний український набір: вродили і огірки і кабачки, набираються Сонця кілька видів помідорів, є капуста, перець, баклажани, гарбузи. З незнайомих мені кущів - ревінь, Марина розповіла, що їхня сім'я любить компоти і пироги з цими корисними стеблами", − йдеться в тексті.

Марина Порошенко та Ірина Геращенко / Iryna Gerashchenko / facebook.com

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Нагадаємо, раніше дружина колишнього президента України Петра Порошенко Марина повідомила в декларації про доходи та матеріальне становище своєї сім'ї за 2019-й рік.

Зокрема, вказуючи активи свого чоловіка, Марина Порошенко повідомила про те, що готівкова сума сім'ї становить 48 млн доларів і 401 млн гривень.

Крім того, в декларації вказані різні матеріальні цінності, від шуб і розкішних годинників, до професійної машини для хімчистки.

У декларації сказано, що загальна площа задекларованої київської нерухомості – 13 406 квадратних метрів.