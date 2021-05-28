Жінка, яка п'яною "в драбадан" збила школяра, виявилася алкоголічкою й вже вийшла на волю

За водійку внесли велику заставу. Примітно, що порушниця дала на лікування підлітка мізерну суму.
Жінка-водій кросовера, яка у Вінниці у стані сильного алкогольного сп'яніння збила 13-річного Андрія Тарасюка, вже опинилася на волі.
Рідні жінки внесли за неї заставу у сумі 180 тисяч гривень, і вона вийшла зі слідчого ізолятора, повідомляє ТСН.
Під час засідання суду у справі про ДТП у Вінниці виявилося, що порушниця хвора на алкоголізм та стоїть на обліку у нарколога.
За відомостями видання, те, що жінка вийшла з СІЗО, обурило сім'ю потерпілого.
Батьки Тарасюка стверджують, що жінка-водій дала на лікування хлопчика лише 10 тисяч гривень, і цього не вистачає навіть на один день терапії.
Дуже п'яна жінка збила підлітка у Вінниці – що потрібно знати про аварію
- У Вінниці 24 травня 43-річна жінка на вул. Івана Богуна не впоралася з кермуванням автомобілем, виїхала на тротуар, влетіла в паркан та збила Андрія Тарасюка.
- У поліції поділилися, що рівень алкоголю у крові водійки у 16 разів перевищував норму (норма становить 0,2 проміле).
- За кермом кросовера перебувала Наталія Дзісь. Суд 26 травня обрав їй запобіжний захід – два місяці під вартою з можливістю вийти на свободу під заставу у 180 тисяч грн.
- За відомостями ЗМІ, хлопчик наколовся головою на арматуру. У потерпілого діагностовано проникну черепно-мозкову травму з пошкодженням кори головного мозку, переломи ніг та рук. Підліток опинився у реанімацію та був у медикаментозній комі, йому зробили операцію.
- Пізніше – 27 травня, з'явилася інформація, що Тарасюк вийшов з коми. Мати підлітка Тетяна Тарасюк сказала, що у результаті аварії у нього деформовано обличчя, та з голови йде кров.
Автор: Катерина Присяжнюк