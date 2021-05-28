Жінка, яка п'яною "в драбадан" збила школяра, виявилася алкоголічкою й вже вийшла на волю

Жінка, яка у стані сильного алкогольного сп'яніння збила школяра, вийшла з СІЗО / Скріншот

Жінка-водій кросовера, яка у Вінниці у стані сильного алкогольного сп'яніння збила 13-річного Андрія Тарасюка, вже опинилася на волі.

Рідні жінки внесли за неї заставу у сумі 180 тисяч гривень, і вона вийшла зі слідчого ізолятора, повідомляє ТСН.

Під час засідання суду у справі про ДТП у Вінниці виявилося, що порушниця хвора на алкоголізм та стоїть на обліку у нарколога.

За відомостями видання, те, що жінка вийшла з СІЗО, обурило сім'ю потерпілого.

Батьки Тарасюка стверджують, що жінка-водій дала на лікування хлопчика лише 10 тисяч гривень, і цього не вистачає навіть на один день терапії.

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