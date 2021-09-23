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Жертвою міг виявитися не тільки Шефір: у МВС пояснили, чому кілер стріляв по водієві авто

23 вересня 2021, 22:46
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У МВС заявили, що докладе всіх зусиль, щоб знайти нападників.

Шефір
Авто Шефіра розстріляв кілер / Главред

При замаху на помічника президента України Сергія Шефіра кілер стріляв по водієві, щоб машина втратила керування і зупинилася.

Як каже радник глави МВС Антона Геращенко, після цього він би дострелив усіх, хто знаходився в автомобілі.

"Завдання кілера було спочатку стріляти по водієві, щоб його вразити. У таких випадках, як вчать диверсантів і кілерів, водій отримує кулю, втрачає управління, машина стає некерованою, з'їжджає в кювет, врізається в дерево і вже далі кілер може безкарно дострелити всіх, хто там знаходиться", - сказав Геращенко в ефірі програми Право на владу.

Він пояснив, що саме з цього перші постріли припали на передню частину автомобіля.

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко не виключає, що правоохоронцям не вдасться знайти тих, хто скоїв замах на помічника президента Сергія Шефіра.

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"У таких випадках робиться все можливе, як і в інших злочинах. Природно, ми не можемо говорити, що буде стовідсотковий результат, але ми зробимо все можливе (щоб знайти нападників - ред.)", - сказав Геращенко.

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Замах на Сергія Шефіра - що важливо знати

22 вересня близько 10:20 ранку біля села Лісники в Обухівському районі Київської області обстріляли з автомата автомобіль першого помічника Володимира Зеленського Сергія Шефіра. Сам Шефір не постраждав.

Його водій був поранений, але зумів виїхати з місця обстрілу і припаркуватися біля магазину АТБ, проїхавши близько 5 км з пробитим в результаті обстрілу заднім колесом.

Сергій Шефір виступив на брифінгу МВС, заявивши, що замах на нього було скоєно з метою залякування вищого ешелону влади в країні.

Президент Володимир Зеленський заявив, що поки не знає, хто обстріляв автомобіль Сергія Шефіра. Він повідомив, що повернеться до Києва відразу після виступу в ООН і пообіцяв "сильну відповідь".

Також президент заявив, що замах на його першого помічника не вплине на політику його команди.

Пізніше Зеленський назвав ймовірною версією замаху на Шефіра реакцію різних політико-фінансових груп на обмеження їх впливу в Україні, але додав, що не збирається їх звинувачувати до результатів слідства.

Спочатку повідомлялося, що водій Шефіра поранений важко, однак пізніше стало відомо, що його життя поза небезпекою. Йому зробили операцію. Медики зазначили, що дістали дві кулі, життю нічого не загрожує.

Обстріл автомобіля Шефіра розслідується як замах на вбивство двох і більше осіб (ч.2 ст. 115 Кримінального кодексу України). Згідно з однією з версій, яку розглядають правоохоронці, замах міг бути скоєний за участю іноземних спецслужб.

Замах на Сергія Шефіра буде розслідуватися кількома правоохоронними органами, для взаємодії між якими буде створена спільна слідча група.

Генпрокурор Ірина Венедиктова заявила, що дві робочі версії замаху на Шефіра, з якими працюють правоохоронці, - його діяльність як держслужбовця і спроба дестабілізувати політичну ситуацію в Україні.

viber
Антон Геращенко Сергій Шефір
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