Жесть в Одесі: неадекват прямо на вулиці віддубасив жінку через цікавість собаки

В Одесі чоловік побив жінку прямо на вулиці / pexels.com

В Одесі на вулиці Новосельського чоловік напав на жінку і побив її після того, як її собака обнюхала коляску з дитиною.

На відео, опублікованому Telegram-каналом @xydessa. відображено, як жінка намагається пояснити щось групі людей.

"В Одесі чоловік побив жінку за те, що її собака понюхала коляску з дитиною", - йдеться в підписі до відео.

Жінка пояснювала, що її собака просто понюхала дитину, не заподіявши йому шкоди. Однак чоловіка не влаштували такі пояснення, і він з кулаками накинувся на господиню тварини.

"Дівчина злегка п'яна, її собака понюхала дитину в колясці і понеслася", - написали очевидці.

Увага! Відео містить сцени насильства і жорстокості:

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Одеській області патрульний поліцейський звинувачується в жорстокому побитті неповнолітнього.

Патрульний без вагомої причини зупинив 17-річного підлітка і, під час так званого "виховання", надів хлопцеві наручники і наніс кілька ударів кулаком в обличчя.

Від ударів потерпілий отримав закритий перелом кісток носа. Зараз потерпілий перебуває в лікарні

Інспектор поліції звинувачується в перевищенні службових повноважень. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.