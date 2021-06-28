Жорсткий мат і претензії: на Закарпатті суддя винесла вердикт у три літери слідчому поліції

На Закарпатті суддя обматюкала поліцейського через неправильну кількість обвинувальних актів / УНІАН

На Закарпатті стався скандал через різку ненормативну лексику судді на адресу поліцейського. У Мережі опинився аудіозапис, на якому жінка, голос якої схожий на голос судді Рахівського районного суду Марії Марусяк, жорстко матюкає слідчого районної поліції Олександра Лету. Той нібито подав неправильну кількість обвинувальних актів.

Аудіозапис розмови опублікувало Zakarpatske.TV. Можна почути, як, імовірно, суддя Марія Марусяк, покриває матом поліцейського Олександра Лету.

"А хто тобі дав право порушувати ще один - я сказала вам 6 обвинувальних актів - ви що, ох**ли, або що? Ти, б**дь, сука, так гарно говориш... Пі**рас е**ний", - обурено сказала "суддя Марусяк".читайте також"Нецензурні фото і шантаж": одеський суддя поскаржився на терор з боку "дружини"

Підкреслюється, що слідчий на базі закону України "Про справедливий суд" вирішив звернутися до Вищої ради правосуддя, а також до Рахівського районного суду для того, щоб інстанції дали трактування і оцінку діям судді Марусяк.

Нагадаємо, в анексованому Криму на нараді представників місцевої окупаційної адміністрації на чолі з Сергієм Аксьоновим так звана "міністерка культури" Новосельська припустилася публічного використання нецензурної лексики.