Жорстока розправа над сім'єю в Києві: спливли нові дані про вбивцю

Поліція розслідує жорстоке вбивство сім'ї в Києві / УНІАН

16-річний Максим Сумін, який затриманий за підозрою в вбивстві своєї сім'ї у Києві, близько чотирьох років "балувався" наркотиками, хоча не був від них залежний, розповів його дід Микола Сумін.

"Якщо я буду жити, то його вб'ю. Справа не в тому, що він мого сина вбив, він убив мого маленького онука, якому сім років всього, це ж треба бути звірюкою такою. Видно він наркотики прийняв", - заявив Микола в коментарі Сьогодні.

Він також розповів про те, що сім'я, яку вбив його онук, не була благополучною. Батько юнака страждав психічним захворюванням, а мати зловживала алкоголем, через що у них вдома виникали скандали.

Убитий батько сім'ї один заробляв гроші, при цьому він перебував на обліку в психдиспансері. Мама хлопчиків багато пила, а під час чергового алкогольного зриву вдарила чоловіка ножем.

"Я три дні був у лікарні швидкої допомоги, я думав, що він помре - під серце ножем йому дала. Він видерся і після цього він знову почав з нею жити", - розповів батько вбитого.

"Я говорив йому, не бери її, вона молода вже горілку п'є, у неї два рази білочка була", - зазначив він.

За словами Миколи Суміна, незадовго до трагедії батько намагався знайти і поговорити з приятелем підлітка на ім'я Дмитро, який нібито і втягнув його в погану компанію.

Він пояснив, що його молодший онук Андрій навчався в першому класі. Він був дуже активним і неслухняним дитиною, часто створював проблеми оточуючим, хоча з родичами поводився добре.

"Він поганий хлопчик був, вдома до нас прийде-тихий був, а в школі дітям ручки ламав, таке, психічно був теж хворий", – додав Микола Сумін.

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Жорстоке вбивство сім'ї в Києві: