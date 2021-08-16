Жорстоке побиття журналіста в центрі Києва: спливли нові дані про нападників

Молодики, які побили журналіста, вибачилися за свої дії / Скріншот

Двома молодчиками, які в центрі Києва побили журналіста інтернет-видання Букви Олександра Кужельного, виявилися жителі Львова.

Молоді люди 2001 і 2004 років народження, вони були учасниками акції, йдеться в матеріалі ТСН.

Зазначається, що в рамках розпочатого кримінального провадження за ч.2 ст. 345-1 (Погроза або насильство щодо журналіста) Кримінального кодексу України, слідчі під процесуальним керівництвом Печерської окружної прокуратури повідомили фігурантам про підозру у вчиненні злочину.

Поліцейські звернулися до суду з клопотаннями про обрання їм запобіжного заходу. За скоєне фігурантам загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Також співробітники поліції встановлюють роль інших учасників у скоєному правопорушенні.

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Крім того, у поліції зазначили, що вибачення за скоєння злочину не звільняє правопорушників від відповідальності.

"Каяття, матеріальна компенсація витрат на лікування журналіста може бути врахована судом при винесенні вироку. Також нагадуємо, що членство в будь — яких громадських формуваннях або політичних організаціях не звільняє від відповідальності за вчинення правопорушення", - підсумували в поліції.

Водночас оператору ТСН Антону Філіпу, який є ветераном АТО, пощастило менше. 14 серпня Антон опинився в епіцентрі протистояння між активістами Національного корпусу і поліції біля офісу президента. У якийсь момент каже, його накрило хмарою газу, а потім ще й отримав удар по голові. Поліція витягувала оператора з натовпу через спеціальний кордон.

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Раніше повідомлялося про те, що двоє учасників акції протесту в центрі Києва, які прямо посеред вулиці жорстоко побили журналіста видання букви Олександра Кужельного, публічно вибачилися перед ним.

У Національному корпусі повідомили, що нападники вже понесли покарання і принесли вибачення потерпілому.

Сутички біля Офісу президента:

Нагадаємо, 14 серпня в Києві відбулися сутички між націоналістами та правоохоронцями.

В ході запланованої акції на вулиці Банковій, біля Офісу президента, Нацкорпус відмовився виконувати вимогу щодо огляду при проході до ОП і пішов на прорив. Мітингувальники кидали в поліцейських шини і шашки, а також заливали правоохоронців газом. У відповідь поліцейські були змушені застосувати спецзасоби.

Пізніше в Нацполіції повідомили, що відкрито кримінальне провадження за умисне нанесення тілесних ушкоджень співробітникам правоохоронних органів в ході акції протесту в центрі Києва.