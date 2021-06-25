Жорстоке вбивство і підпал у Білогородці: що відомо про підозрюваного

Суд обрав запобіжний захід Роману Курду / скріншот

Києво-Святошинський суд призначив запобіжний захід у вигляді арешту без права внесення застави для підозрюваного у жорстокому вбивстві чоловіка і підпалі п'ятиповерхівки в Білогородці під Києвом.

Роман Курд сидітиме в СІЗО щонайменше до 20 серпня, його заарештували на 60 діб, передає ТСН.

При цьому захисник підозрюваного заявив, що чоловіка тримали без їжі та води 30 годин і нібито змушували зізнатися в злочині.

Раніше глава поліції Київщини Андрій Нєбитов повідомив, що затриманий за підозрою в підпалі будинку в Білогородці та жорстокому вбивстві, дав свідчення.

"Скоїв вбивство в стані афекту. Приховати сліди злочину вирішив шляхом підпалу квартири і самого тіла за допомогою бензину. У злочині каюсь, свою провину визнаю, готовий співпрацювати зі слідством", - сказав підозрюваний.

Реклама

Відомо, що Роману Курду 43 роки, він уродженець Керчі, одружений, має двох дітей.

читайте такожЯк у кіно: відомі нові подробиці про вбивцю та палія з Білогородки

Вбивство і пожежа в Білогородці - про що раніше писав Главред: