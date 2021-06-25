Жорстоке вбивство і підпал у Білогородці: що відомо про підозрюваного

24 червня суд обрав запобіжний захід Роману Курду. Захисник підозрюваного заявив, що чоловіка піддали тортурам і нібито змушували зізнатися в злочині.
Києво-Святошинський суд призначив запобіжний захід у вигляді арешту без права внесення застави для підозрюваного у жорстокому вбивстві чоловіка і підпалі п'ятиповерхівки в Білогородці під Києвом.
Роман Курд сидітиме в СІЗО щонайменше до 20 серпня, його заарештували на 60 діб, передає ТСН.
При цьому захисник підозрюваного заявив, що чоловіка тримали без їжі та води 30 годин і нібито змушували зізнатися в злочині.
Раніше глава поліції Київщини Андрій Нєбитов повідомив, що затриманий за підозрою в підпалі будинку в Білогородці та жорстокому вбивстві, дав свідчення.
"Скоїв вбивство в стані афекту. Приховати сліди злочину вирішив шляхом підпалу квартири і самого тіла за допомогою бензину. У злочині каюсь, свою провину визнаю, готовий співпрацювати зі слідством", - сказав підозрюваний.
Відомо, що Роману Курду 43 роки, він уродженець Керчі, одружений, має двох дітей.
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Вбивство і пожежа в Білогородці - про що раніше писав Главред:
- 21 червня горіла п'ятиповерхівка в Білогородці Київської області. В будинку прогримів вибух. Вогонь охопив кілька верхніх поверхів. 14 людей постраждали, трьох - госпіталізували, інші — залишилися без даху над головою.
- На згарищі знайшли труп чоловіка. У загиблого було перерізано горло. Крім того, йому завдали три удари в груди ножем і вирізали серце.
- Правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві. Він перебуває зараз у СІЗО. Цей чоловік - моряк далекого плавання 1978 року народження.
- За інформацією правоохоронців, свою жертву затриманий добре знав - він здавав загиблому в оренду гараж. Конфлікт стався в нетверезому стані. Вже після допиту затриманий у всьому зізнався.
- За вбивство і підпал чоловікові загрожує довічне ув'язнення.