Жорстоке вбивство відомого історика в Миколаєві: копи затримали підозрюваного

У Миколаєві затримано підозрюваного у вбивстві відомого історика Щукіна / Фото npu.gov.ua

У Миколаєві затримали підозрюваного у вбивстві відомого історика-краєзнавця Володимира Щукіна, який займався створенням хроніки і аналізом трагічних подій Голокосту на Миколаєвщині. З'ясувалося, що зловмисник познайомився із загиблим у соцмережі.

Як повідомили в пресслужбі Національної поліції України, 25 травня в результаті слідчо-оперативних заходів був затриманий місцевий житель, причетний до вбивства, що сталося 14 травня у Львові.

Зловмисником виявився 29-річний житель Миколаєва. За даними правоохоронців, він познайомився з потерпілим в одній із соціальних мереж напередодні вбивства і, зустрівшись у нього вдома, наніс 67-річному чоловікові численні ножові поранення.

Мотивом злочину правоохоронці називають неприязні стосунки, що раптово виникли.

Убитий професор і підозрюваний познайомилися в соцмережі / Фото npu.gov.ua

Під час обшуку в квартирі підозрюваного поліцейські виявили речові докази.

читайте також"Просто перемкнуло": підліток, який вбив свою сім'ю, розповів про злочинЗловмиснику повідомили про підозру у вчиненні умисного вбивства (ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України). Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Жителю Миколаєва загрожує позбавлення волі на термін до п'ятнадцяти років.

Як повідомляв Главред, 14 травня 2021 року тіло мертвого професора знайшов його сусід. Він побачив, що двері в квартиру відкриті, а на підлозі лежить тіло. Чоловік загинув від ножових поранень і пошкоджень голови.

Обставини загибелі Щукіна були схожі на вбивство іншого відомого миколаївського історика — Миколи Шитюка. Він був науковим керівником кандидатської дисертації Щукіна. У вересні 2018 року тому Шитюка знайшли з ножем у спині в орендованій квартирі.