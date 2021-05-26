УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Жорстоке вбивство відомого історика в Миколаєві: копи затримали підозрюваного

26 травня 2021, 07:04

Історика-краєзнавеця Володимира Щукіна знайшли мертвим у власній квартирі 14 травня. Чоловік загинув від ножових поранень і пошкоджень голови.

false
У Миколаєві затримано підозрюваного у вбивстві відомого історика Щукіна / Фото npu.gov.ua

У Миколаєві затримали підозрюваного у вбивстві відомого історика-краєзнавця Володимира Щукіна, який займався створенням хроніки і аналізом трагічних подій Голокосту на Миколаєвщині. З'ясувалося, що зловмисник познайомився із загиблим у соцмережі.

Як повідомили в пресслужбі Національної поліції України, 25 травня в результаті слідчо-оперативних заходів був затриманий місцевий житель, причетний до вбивства, що сталося 14 травня у Львові.

Зловмисником виявився 29-річний житель Миколаєва. За даними правоохоронців, він познайомився з потерпілим в одній із соціальних мереж напередодні вбивства і, зустрівшись у нього вдома, наніс 67-річному чоловікові численні ножові поранення.

Мотивом злочину правоохоронці називають неприязні стосунки, що раптово виникли.

false
Убитий професор і підозрюваний познайомилися в соцмережі / Фото npu.gov.ua

Під час обшуку в квартирі підозрюваного поліцейські виявили речові докази.

читайте також"Просто перемкнуло": підліток, який вбив свою сім'ю, розповів про злочинЗловмиснику повідомили про підозру у вчиненні умисного вбивства (ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України). Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Жителю Миколаєва загрожує позбавлення волі на термін до п'ятнадцяти років.

Як повідомляв Главред, 14 травня 2021 року тіло мертвого професора знайшов його сусід. Він побачив, що двері в квартиру відкриті, а на підлозі лежить тіло. Чоловік загинув від ножових поранень і пошкоджень голови.

Обставини загибелі Щукіна були схожі на вбивство іншого відомого миколаївського історика — Миколи Шитюка. Він був науковим керівником кандидатської дисертації Щукіна. У вересні 2018 року тому Шитюка знайшли з ножем у спині в орендованій квартирі.

поліція новини Миколаєва Холокост вбивство
Зараз ви переглядаєте новину «Жорстоке вбивство відомого історика в Миколаєві: копи затримали підозрюваного». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
Симптоми раку: відчуття в туалеті, яке може вказувати на зростаючу пухлинуСимптоми раку: відчуття в туалеті, яке може вказувати на зростаючу пухлину Гороскоп на завтра 28 травня 2021 всіх знаків Зодіаку: різкі проблеми зі здоров'ям та купа радощівГороскоп на завтра 28 травня 2021 всіх знаків Зодіаку: різкі проблеми зі здоров'ям та купа радощів Путін домігся свого і тепер знижує напруженняПутін домігся свого і тепер знижує напруження Що Лукашенко і Путін не здатні зрозуміти ніколиЩо Лукашенко і Путін не здатні зрозуміти ніколи Криза, гірша за пандемію: чим загрожують авіасанкції Євросоюзу проти БілорусіКриза, гірша за пандемію: чим загрожують авіасанкції Євросоюзу проти Білорусі

Останні новини

19:46
Гороскоп на завтра 28 травня 2021 всіх знаків Зодіаку: різкі проблеми зі здоров'ям та купа радощів
19:42
Штраф і гучне звинувачення: Нацрада завдала нового удару по "каналах Медведчука" Відео
19:40
Українці показують усьому світу, як не потрібно робити Погляд
19:20
Інфекціоніст попередила про всесвітню катастрофу через нову атаку коронавірусу Відео
19:08
В Індії придумали незвичний спосіб "задобрити" коронавірус Відео
Реклама
18:58
У Мережі розсекретили нову гру в серії Final Fantasy – вона буде ексклюзивом PS5 Відео
18:52
Як час і погода в день народження впливають на характер і долю людини
18:39
Опозиція Білорусі пропонує за "голову" Лукашенка кругленьку суму Відео
18:39
Як снаряд двічі потрапляє в одне місце: рецензія на фільм Тихе місце 2 Відео
18:34
У Рівному школяр зґвалтував малолітнього: копи розповіли, що загрожує малолітньому нелюду Відео
18:33
У магазині Epic Games Store почалася роздача однієї з найкращих ігор 2020-го Відео
18:10
"Сміливо": Юлію Тимошенко не впізнали у новому вбранні і з покритою головою
18:07
Під Рівним 9-річна дівчинка "розправилася" з чоловіком, який знущався з її мами Відео
17:50
Загроза появи "чорної цвілі" в Україні: лікар розповіла, чого побоюватися Відео
17:28
Дружина Діми Комарова Олександра Кучеренко здивувала красою в стильному вбранні
17:21
Під Києвом дитині за раз вирвали 12 зубів: стоматолог пояснила наслідки Відео
17:13
З'явилися шокуючі деталі трагедії з підпалом вагітної дівчини в Кривому Розі Відео
16:54
Лавров нахамив у відповідь на пропозицію Кравчука щодо перенесення переговорів з Мінська Відео
16:48
"Велике будівництво" і "Автомагістраль-Південь" повернули дорожників Донеччини із заробітків
16:45
У Миколаєві дітей у школах годували продуктами з цвіллю Фото Відео
Реклама
16:42
У моді жіноча стрижка шаллет у стилі 80-х, перед якою не змогла встояти Біллі Айліш Фото Відео
16:33
Кращий ремейк десятиліття від Disney - рецензія на фільм Круелла Відео
16:17
В Україну йде різке похолодання: потужний циклон принесе зливи та шквали з градом Відео
16:14
OPPO презентувала шосте покоління смартфонів серії Reno
16:12
Пана-кота з полуницею: рецепт найпопулярнішого італійського десерту Відео
15:51
Кравчук назвав дві країни-майданчики для нових переговорів щодо Донбасу Відео
15:42
Жесть в Одесі: неадекват прямо на вулиці віддубасив жінку через цікавість собаки Відео
15:40
Гороскоп на червень 2021 для Близнюків: життя випробує на міцність
14:53
У магазині Steam почався розпродаж культових ігор з дитинства Відео
14:52
Дороги перетворилися на річки: у Києві біля метро Либідська потужний прорив труби затопив вулицю Відео
14:50
Буде фартити, як ніколи: гороскоп для Тельця на червень 2021
14:32
Після Місіс Україна 2021: Катя Осадча заінтригувала ніжним образом у Світському житті
14:15
Розробники Atomic Heart про альтернативний СРСР оголосили про готовність проєкту Відео
14:07
Названо нові ціни на газ для населення: хто заплатить більше за всіх Відео
13:59
На Житомирщині п'яний як чіп водій збив 8-річну дитину і втік з місця ДТП Відео
13:44
Зідан остаточно вирішив покинути Реал Мадрид
13:32
Зустріч Байдена з Путіним: Кравчук спрогнозував жорсткий "батл" через Україну Відео
13:30
Ознаки раку щитовидної залози: чи можна її вилікувати? Відео
13:26
Зірка серіалу Секс, Інста і ЗНО злякала шанувальників знімком з лікарні
13:20
Україна різко відповіла Росії після заяв про припинення будівництва Стіни на кордоні Відео
Реклама
13:18
Дуже близько ретроградний Меркурій 2021 – дати, і вибухи яких "бомб" загрожують
13:15
Як приховати лайки під своїми або чужими фотографіями в Instagram
12:47
Моторошна ДТП з 13-річним школярем у Вінниці: стали відомі невтішні деталі Відео
12:47
Сім ознак того, що у вас хронічне запалення в організмі Відео
12:38
Майже гола леді Гага похвалилася соковитою попою і стрункою фігурою
12:28
Sony випустить на ПК один зі своїх головних ексклюзивів Відео
12:20
Лікар назвав смертельно небезпечний, але дуже смачний і популярний продукт Відео
12:12
Голосіївський райсуд вирішив долю справ проти екс-голови КСУ Тупицького Відео
12:02
У моду на літо 2021 повертаються незвичайні жіночі штани з "присмаком" меланхолії 70-х Фото Відео
11:58
"Батьки пожаліли грошей": у Росії назвали причину трагедії у казанській гімназії Відео
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Продовжуючи переглядати glavred.info, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом , і погоджуєтеся c Політикою конфіденційності
Прийняти