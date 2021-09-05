Жорстоке вбивство матері з дитиною у Житомирі: затримано 22-річного підозрюваного / zt.npu.gov.ua

Правоохоронці затримали 22-річного чоловіка, якого підозрюють у вбивстві жінки та її 13-річної доньки в Житомирі. Він пішов на злочин заради наживи.

"Поліцейські, які працювали на місці події, зібрали необхідні відомості і низку речових доказів, які допомогли встановити першочергові дані про обставини і ймовірно причетну особу", - йдеться в повідомленні пресслужби ГУНП в Житомирській області.

З'ясувалося, що причетний до подвійного вбивства з місця події поїхав автомобілем, що належить загиблій жінці. Також з її квартири зникли золоті ювелірні вироби.

За допомогою записів камер відеоспостереження копи оперативно відстежили напрямок руху автомобіля. Для перехоплення розшукуваного автомобіля були залучені до 40 екіпажів нарядів поліцейських швидкого реагування. Для затримання підозрюваного у подвійному вбивстві залучили бійців корду та роти поліції особливого призначення.

Зазначається, що на світанку 5 вересня на території Ружинської громади в порядку ст.208 (затримання уповноваженою посадовою особою) КК України поліцейські затримали 22-річного жителя Житомира.

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Правоохоронці вилучили неспростовні докази його причетності до скоєння тяжкого злочину. Свою провину молодий чоловік визнав.

Попередньо відомо, що із загиблою жінкою він був знайомий. Чоловік убив жінку та її дитину з метою заволодіння їх майном. Убивство двох осіб зловмисник намагався приховати за допомогою влаштованої в квартирі пожежі.

Наразі вирішується питання про оголошення чоловікові підозри у скоєнні злочину, передбаченого пп. 1, 2 ч. 2 ст.115 (умисне вбивство двох або більше осіб; малолітньої дитини) Кримінального кодексу України. Після проведення необхідних процесуальних дій вирішуватиметься питання про обрання йому запобіжного заходу.

За чинним законодавством чоловікові може загрожувати покарання аж до довічного ув'язнення.

читайте також"Всіх дістала": підозрюваний 13-річний підліток розкрив деталі вбивства 6-річної дівчинкиРаніше йшлося про те, що в суботу вдень, 4 вересня, в Житомирі співробітники Держслужби з надзвичайних ситуацій ліквідували пожежу, яка сталася в квартирі, розташованій в одному з п'ятиповерхових будинків. У згорілій квартирі знайшли вбитими 36-річну місцеву жительку та її 13 - річну доньку - правоохоронці розповіли, що на обох тілах фахівці знайшли поранення.