Жорстоке "виховання" кулаками: в Одесі патрульний зламав ніс підлітку

Поліцейський в Одесі зламав ніс неповнолітньому / pexels.com

В Одеської області патрульний поліцейський звинувачується в жорстокому побитті неповнолітнього.

Як повідомили у прес-службі Державного бюро розслідувань, поліцейський з метою виховання побив підлітка.

У повідомленні наголошується, що в Одесі патрульний без вагомої причини зупинив 17-річного підлітка і, під час так званого "виховання", надів хлопцеві наручники і завдав кілька ударів кулаком в обличчя.

Від ударів потерпілий отримав закритий перелом кісток носа. Зараз потерпілий перебуває в лікарні

Інспектор поліції звинувачується в перевищенні службових повноважень. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

/ dbr.gov.ua

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