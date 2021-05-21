Жорстоке "виховання" кулаками: в Одесі патрульний зламав ніс підлітку

Патрульний надів хлопцеві наручники і завдав кілька ударів кулаком в обличчя.
В Одеської області патрульний поліцейський звинувачується в жорстокому побитті неповнолітнього.
Як повідомили у прес-службі Державного бюро розслідувань, поліцейський з метою виховання побив підлітка.
У повідомленні наголошується, що в Одесі патрульний без вагомої причини зупинив 17-річного підлітка і, під час так званого "виховання", надів хлопцеві наручники і завдав кілька ударів кулаком в обличчя.
Від ударів потерпілий отримав закритий перелом кісток носа. Зараз потерпілий перебуває в лікарні
Інспектор поліції звинувачується в перевищенні службових повноважень. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.
Читайте також:
- У Дніпрі копи побили колегу на очах у начальства. Потерпілий заявив про корупцію, яка діється в поліції Дніпра.
- Під Хмельницьким батько знущався і бив дітей розпеченою кочергою до страшних опіків. За фактом побиття дітей відкрито кримінальне провадження.
- На Закарпатті поліцейські затримали чоловіка, який влаштував біля міста Іршава стрілянину по людях, серед яких були маленькі діти, і зник з місця події.
Автор: Олексій Тичина