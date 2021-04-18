Жириновський висунув Україні ультиматум через Крим і пригрозив відплатою

Питання забезпечення захопленого РФ Криму прісною водою не дає спокою не тільки російським пропагандистам, а й одіозним політикам.

Скандальний лідер Ліберально-демократичної партії Росії Володимир Жириновський у своєму Telegram-каналі висунув нову ідею, як змусити Україну подати воду в окупований Крим.

"Україну можна швидко змусити подати воду в Крим. Досить просто почати будувати дамбу біля витоків Дніпра в Смоленській області", - написав одіозний російський політик.

Звернемо увагу, що Жириновський навіть не помітив очевидної дурості у своїй пропозиції, адже якщо РФ реалізує його погрозу, без дніпровської води залишиться не тільки Україна, а й Білорусь, а про перекидання води з Дніпра в Крим можна буде остаточно забути.

читайте такожЖириновський запропонував "довбанути" по Україні " без оголошення війни"

Припинення водопостачання Криму

Росія у березні 2014 року захопила український Крим. До захоплення Криму Росією вода надходила на півострів з Дніпра по Північно-Кримському каналу. Україна забезпечувала до 85% потреб півострова у прісній воді.

У квітні 2014-го Київ припинив подачу води у Крим. Влада України неодноразово зазначала, що подачу води в Крим буде відновлено, коли півострів повернеться під контроль Києва.

