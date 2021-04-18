Жириновський висунув Україні ультиматум через Крим і пригрозив відплатою

Лідер ЛДПР запропонував почати будувати дамбу біля витоків Дніпра в Смоленській області.
Питання забезпечення захопленого РФ Криму прісною водою не дає спокою не тільки російським пропагандистам, а й одіозним політикам.
Скандальний лідер Ліберально-демократичної партії Росії Володимир Жириновський у своєму Telegram-каналі висунув нову ідею, як змусити Україну подати воду в окупований Крим.
"Україну можна швидко змусити подати воду в Крим. Досить просто почати будувати дамбу біля витоків Дніпра в Смоленській області", - написав одіозний російський політик.
Звернемо увагу, що Жириновський навіть не помітив очевидної дурості у своїй пропозиції, адже якщо РФ реалізує його погрозу, без дніпровської води залишиться не тільки Україна, а й Білорусь, а про перекидання води з Дніпра в Крим можна буде остаточно забути.
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- Раніше Жириновський заявив про те, що саме він може стати наступним після Володимира Путіна президентом Російської Федерації.
- На думку Жириновського, пост глави держави після того, як Путін його покине, займе саме він ‒ лідер ЛПДР.
- "Себе", - написав політик у відповідь фоловера на питання про те, кого він бачить майбутнім президентом РФ.
Припинення водопостачання Криму
Росія у березні 2014 року захопила український Крим. До захоплення Криму Росією вода надходила на півострів з Дніпра по Північно-Кримському каналу. Україна забезпечувала до 85% потреб півострова у прісній воді.
У квітні 2014-го Київ припинив подачу води у Крим. Влада України неодноразово зазначала, що подачу води в Крим буде відновлено, коли півострів повернеться під контроль Києва.