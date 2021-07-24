Житель Херсона хотів помиритися з колишньою і застряг у вікні, пробираючись до неї / Нацполіція

У Херсоні чоловік потрапив у безглузду ситуацію через бажання потрапити в оселю колишньої коханої через вікно. У підсумку він ледь не помер у віконному проході.

Як повідомили у патрульній поліції Херсонської області, інцидент стався орієнтовно о 15:00 22 липня на вулиці Університетській. Місцева мешканка викликала поліцію, бо її п'яний колишній співмешканець не хотів виходити з квартири.

Коли на місце події прибули патрульні, то виявили, що у вікні вказаного будинку фактично висів невідомий чоловік. Він ледве дихав і втрачав свідомість.

Власниця квартири в цей час виходила до сусідки. Коли вона повернулася, то відкрила двері квартири. Жінка допомогла поліцейським витягнути 42-річного чоловіка з пастки.

Патрульні надали потерпілому домедичну допомогу та викликали медиків.

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Жінка розповіла копам, що посварилася з колишнім співмешканцем і вигнала його з дому.

Житель Херсона хотів помиритися з колишньою і застряг у вікні, пробираючись до неї / Нацполіція

Поки її не було вдома, колишній коханий вирішив повернутися через вікно.

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