Житель Херсона хотів помиритися з колишньою і застряг у вікні, пробираючись до неї

Жінка розповіла копам, що посварилася з колишнім співмешканцем і вигнала його з дому.
У Херсоні чоловік потрапив у безглузду ситуацію через бажання потрапити в оселю колишньої коханої через вікно. У підсумку він ледь не помер у віконному проході.
Як повідомили у патрульній поліції Херсонської області, інцидент стався орієнтовно о 15:00 22 липня на вулиці Університетській. Місцева мешканка викликала поліцію, бо її п'яний колишній співмешканець не хотів виходити з квартири.
Коли на місце події прибули патрульні, то виявили, що у вікні вказаного будинку фактично висів невідомий чоловік. Він ледве дихав і втрачав свідомість.
Власниця квартири в цей час виходила до сусідки. Коли вона повернулася, то відкрила двері квартири. Жінка допомогла поліцейським витягнути 42-річного чоловіка з пастки.
Патрульні надали потерпілому домедичну допомогу та викликали медиків.
Жінка розповіла копам, що посварилася з колишнім співмешканцем і вигнала його з дому.
Поки її не було вдома, колишній коханий вирішив повернутися через вікно.
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