Батька немає, мати - п'є, а сестру він б'є: деталі життя підозрюваного у вбивстві Мирослави Третяк

Підозрюваний у вбивстві 6-річної дівчинки підліток Богдан Ф. дав свідчення - поліція / соцмережі

13-річний Богдан Ф., якого підозрюють у вбивстві 6-річної Мирослави Третяк зі Старого Салтова Харківської області, живе без батька, а його мати періодично випиває. Люди стверджують, що він часто буває агресивним, влаштовує бійки з дітьми, кидаючи в них каміння і палиці. Також є інформація, згідно з якою він бив свою старшу сестру.

Харківське видання Newsroom пише, що наразі обвинувачений у вбивстві підліток знаходиться в приймачі-розподільнику для дітей. Правоохоронці розслідують справу за статтею "Умисне вбивство". Санкція статті передбачає довічне ув'язнення під вартою, однак підозрюваному не виповнилося 14-ти років, тому кримінальна відповідальність йому не загрожує.

Мати Богдана Ф. стверджує, що день трагедії з дітьми міг бути дорослий чоловік, проте в поліції спростовують дану версію і заявляють про те, що підозрюваний вже дав конкретні зізнання.

"Розмови про третю людину - маячня. Я був на місці цілу добу, першим розмовляв з Богданом. Людина була допитана, дала свідчення, що вона це зробила, було проведено відтворення. Слідство підтримує одну версію - і іншої немає", - сказав начальник обласного управління поліції Андрій Рубель.

Також з'ясувалося, що в день вбивства Богдан прав одяг, про що розповіла і його мати.

читайте такожВбивство Мирослави Третяк: прокуратура назвала причину смерті 6-річної дівчинки"Він взяв п'ятилітрову баклажку, налив у таз воду, роздягнувся і став прати свій одяг. Після цього син сказав, що піде до своїх знайомих до гуртожитку, де є безкоштовний Wi-Fi. Нічого не запідозривши, я розвісила одяг сина і вирушила на город", - заявила Галина Ф.

Вбивство Мирослави Третяк