Батька немає, мати - п'є, а сестру він б'є: деталі життя підозрюваного у вбивстві Мирослави Третяк

Мати Богдана Ф. нерідко захоплювалася спиртними напоями, з'ясували журналісти.
13-річний Богдан Ф., якого підозрюють у вбивстві 6-річної Мирослави Третяк зі Старого Салтова Харківської області, живе без батька, а його мати періодично випиває. Люди стверджують, що він часто буває агресивним, влаштовує бійки з дітьми, кидаючи в них каміння і палиці. Також є інформація, згідно з якою він бив свою старшу сестру.
Харківське видання Newsroom пише, що наразі обвинувачений у вбивстві підліток знаходиться в приймачі-розподільнику для дітей. Правоохоронці розслідують справу за статтею "Умисне вбивство". Санкція статті передбачає довічне ув'язнення під вартою, однак підозрюваному не виповнилося 14-ти років, тому кримінальна відповідальність йому не загрожує.
Мати Богдана Ф. стверджує, що день трагедії з дітьми міг бути дорослий чоловік, проте в поліції спростовують дану версію і заявляють про те, що підозрюваний вже дав конкретні зізнання.
"Розмови про третю людину - маячня. Я був на місці цілу добу, першим розмовляв з Богданом. Людина була допитана, дала свідчення, що вона це зробила, було проведено відтворення. Слідство підтримує одну версію - і іншої немає", - сказав начальник обласного управління поліції Андрій Рубель.
Також з'ясувалося, що в день вбивства Богдан прав одяг, про що розповіла і його мати.
читайте такожВбивство Мирослави Третяк: прокуратура назвала причину смерті 6-річної дівчинки"Він взяв п'ятилітрову баклажку, налив у таз воду, роздягнувся і став прати свій одяг. Після цього син сказав, що піде до своїх знайомих до гуртожитку, де є безкоштовний Wi-Fi. Нічого не запідозривши, я розвісила одяг сина і вирушила на город", - заявила Галина Ф.
Вбивство Мирослави Третяк
- У Харківській області в селищі Старий Салтів знайшли мертвою 6-річну Мирославу Третяк.
- Дитина зникла 28 липня близько 18:00. Мати дівчинки повідомила про зникнення дочки в поліцію вже о 19:10. Дитину шукали правоохоронці та волонтери.
- Тіло дівчинки з ознаками насильницької смерті (забій голови та обличчя) знайшли близько 23:50. Існує версія, згідно з якою її могли зґвалтувати.
- Підозрюваний у вбивстві – 13-річний Богдан Федь. Підліток жив по сусідству з Мирославою. Хлопець відомий тим, що у 2018 році з особливою жорстокістю вбив трьох цуценят.
- Селищний голова Старого Салтова Едуард Коновалов заявив, що підліток вже зізнався у скоєнні злочину. На його одязі була виявлена кров.
- Мирославу Третяк поховали 30 липня.