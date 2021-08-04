Чоловік увірвався з гранатою в Кабмін і погрожував підірвати: терориста затримали

Чоловік вирвав чеку і диктує умови присутнім.
У середу, 4 серпня, чоловік прийшов до Кабінету міністрів з гранатою і погрожує її підірвати. Він вирвав чеку і диктує умови присутнім.
Відео опублікували очевидці того, що відбувається.
На відео чоловік каже, що він сапер в минулому і "живим не піде, сяде на 10 років" і просить чоловіків входити в будівлю, а жінок - ні.
Як повідомляють ЗМІ, в будівлі Кабміну, він взяв двох заручників, також будівлю перекрили вхід і вихід.
У коментарях до відео в Facebook пишуть, що захопив будівлю - ветеран. Серед передбачуваних причин вчинку називають нервовий зрив.
"Я живим не вийду звідси. Жінка, йдіть звідси", - каже чоловік на відео.
На місце інциденту вже виїхали правоохоронці. У Нацполіції повідомляють, що спецназ готує штурм будівлі.
А працівникам Кабміну заборонили залишати приміщення.
Як повідомляють в поліції, в даний час з чоловіком проводяться переговори. У Києві введена спеціальна поліцейська операція.
"У разі відмови добровільно припинити правопорушення, до чоловіка будуть застосовані поліцейські заходи, передбачені законом", - повідомили правоохоронці.
Терориста затримали
Як повідомляє пресслужба КМДА, ветеран АТО Володимир Прохнич, який захопив будівлю Кабімінету міністрів з гранатою в руці, затриманий правоохоронцями.
Як заявив терорист при затриманні ," так просто потрібно було зробити", і вибачився перед поліцейськими.
Що відомо про чоловіка, який захопив Кабмін
Як повідомив депутат Ірпінської міської ради Антон Головенко, чоловіка з гранатою, який захопив будівлю Кабінету Міністрів, звуть Володимир, і він ветеран війни на Донбасі.
"Я знаю цю людину, його звуть Володимир, він ветеран-АТОшник. Йому близько 40 років, він живе в Ірпені. Чому прийшов до Кабміну? Можливо, у нього, як у ветерана, було звернення до Кабміну, на яке він отримав відмову", - сказав депутат.
Як пише Страна з посиланням на МВС, який захопив будівлю - сапер і ветеран добровольчого батальйону "Айдар". У минулому він переніс контузію.
"Людина контужена. Був сапером в "Айдарі". Підстав думати, що граната не справжня у нас немає", - сказали в МВС.