Чоловік увірвався з гранатою в Кабмін і погрожував підірвати: терориста затримали

Чоловік з гранатою у Кабміні / скріншот

У середу, 4 серпня, чоловік прийшов до Кабінету міністрів з гранатою і погрожує її підірвати. Він вирвав чеку і диктує умови присутнім.

Відео опублікували очевидці того, що відбувається.

На відео чоловік каже, що він сапер в минулому і "живим не піде, сяде на 10 років" і просить чоловіків входити в будівлю, а жінок - ні.

Як повідомляють ЗМІ, в будівлі Кабміну, він взяв двох заручників, також будівлю перекрили вхід і вихід.

У коментарях до відео в Facebook пишуть, що захопив будівлю - ветеран. Серед передбачуваних причин вчинку називають нервовий зрив.

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"Я живим не вийду звідси. Жінка, йдіть звідси", - каже чоловік на відео.

На місце інциденту вже виїхали правоохоронці. У Нацполіції повідомляють, що спецназ готує штурм будівлі.

А працівникам Кабміну заборонили залишати приміщення.

Як повідомляють в поліції, в даний час з чоловіком проводяться переговори. У Києві введена спеціальна поліцейська операція.

"У разі відмови добровільно припинити правопорушення, до чоловіка будуть застосовані поліцейські заходи, передбачені законом", - повідомили правоохоронці.

Терориста затримали

Як повідомляє пресслужба КМДА, ветеран АТО Володимир Прохнич, який захопив будівлю Кабімінету міністрів з гранатою в руці, затриманий правоохоронцями.

Як заявив терорист при затриманні ," так просто потрібно було зробити", і вибачився перед поліцейськими.

Що відомо про чоловіка, який захопив Кабмін

Як повідомив депутат Ірпінської міської ради Антон Головенко, чоловіка з гранатою, який захопив будівлю Кабінету Міністрів, звуть Володимир, і він ветеран війни на Донбасі.

"Я знаю цю людину, його звуть Володимир, він ветеран-АТОшник. Йому близько 40 років, він живе в Ірпені. Чому прийшов до Кабміну? Можливо, у нього, як у ветерана, було звернення до Кабміну, на яке він отримав відмову", - сказав депутат.

Як пише Страна з посиланням на МВС, який захопив будівлю - сапер і ветеран добровольчого батальйону "Айдар". У минулому він переніс контузію.

"Людина контужена. Був сапером в "Айдарі". Підстав думати, що граната не справжня у нас немає", - сказали в МВС.