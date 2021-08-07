Життя ціною в 10 тисяч: на Волині жінка замовила кілеру ексчоловіка через кредит

Копи інсценували замовне вбивство / npu.gov.ua

Стали відомі деталі затримання в Волинської області 36-річної жінки, яка замовила кілеру вбивство свого колишнього чоловіка.

Використовуючи документи свого екс-чоловіка вона взяла на його ім'я кредитів на суму 200 тисяч гривень і щоб не повертати гроші замовила вбивство свого колишнього чоловіка. Кілеру жінка обіцяла заплатити 10 тисяч гривень, повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.

Відзначається, що життя чоловікові врятували поліцейські, які інсценували вбивство чоловіка і організували зустріч замовника з "потенційним кілером", який надав жінці докази розправи. Після цього зловмисницю затримали.

Їй вже оголосили про підозру в організації закінченого замаху на вбивство, вчинене на замовлення (ч.2 ст. 15, ч. 3 ст. 27 П. 11 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України).

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в одному з сіл Ковельського району Волинської області викрили жінку, яка замовила вбивство свого колишнього чоловіка. Кілеру вона пообіцяла заплатити 10 тисяч гривень.

Правоохоронці провели імітацію вбивства і затримали замовницю при передачі підставному кілеру частини оплати нібито за виконану роботу.