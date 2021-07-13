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"Життя на волосині": полковник вчив дітей відбирати зброю і прострілив дитині половину органів

13 липня 2021, 19:06

За скоєне чоловікові загрожує до 8 років позбавлення волі.

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Пораненого хлопчика доставили вертольотом до Києва / ТСН

З Житомирської області на вертольоті в терміновому порядку доставили до Києва 9-річного хлопчика, якого в лікарню привезли з простреленими хребтом, шлунком і селезінкою.

Як повідомляє ТСН, хлопчика підстрелили в будинку, де він жив. Кулю, припускають слідчі, випустив військовослужбовець, який в машині возив цілий арсенал.

Біля вертольота, який доставляв до столиці 9-річного Данила, були схвильовані мати і батько малюка.

"Я не можу нічого сказати, така каша в голові. Я приїхав, коли вже все було, я не знаю", — кажуть рідні.

Дитину в обід привіз до лікарні військовослужбовець, товариш батька. У нього було наскрізне вогнепальне поранення черевної порожнини з численними ушкодженнями внутрішніх органів.

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"Органи пошкоджені - шлунок, підшлункова залоза, селезінка, шлунок наскрізь поранений. Зараз медикаментозний сон, штучна вентиляція легенів, медикаментозна терапії", - розповідає завідувач анестезіології та інтенсивної терапії Новоград-Волинської районної лікарні Іван Кравченко.

Чоловік, який привіз хлопчика, сказав, що його поранили біля річки.

Медики відразу повідомили поліції, але ця версія не підтвердилася. Слідчі почали оглядати будинок, де живе хлопчик. І знайшли підтвердження, що дитину поранили саме там.

Зараз вдома бабуся хлопчика. Жінка каже, що все сталося на вулиці в альтанці. Вона в цей момент спала. До зятя з Києва дійсно приїхав товариш. Двоє 9-річних двійнят Марк і Данило були з гостем. Той їм показував прийоми, як забрати зброю у противника.

"І так пригнувся до Дані і в цей момент, коли він забрав пістолет, вийшло так, що він вистрілив і це куля пройшла в бік. Хотів подобається хлопчикам, я просто так думаю, просто дурість, недбалість", - каже бабуся потерпілого.

Машину військовослужбовця обшукали. У ній виявили цілий арсенал зброї.

Є інформація, що в дитину потрапив полковник розвідуправління. У поліції це не підтвердили, але й не спростували. Правоохоронці відкрили провадження за статтею Умисне тяжке тілесне ушкодження. Чоловікові вже оголосили про підозру. Також перевірятимуть звідки у нього зброю і навіщо возив її з собою. За скоєне йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

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В Охматдиті рятують зараз Данилка. Вертоліт санавіації зі сльозами проводжали родичі. Пораненого хлопчика супроводжувала бригада медиків і мама.

Хлопчика ввели в медикаментозний сон, він знаходиться на апараті штучної вентиляції легенів. Його змогли транспортувати до Києва тільки переконавшись, що він таку дорогу витримає. Тут його вже чекала швидка.

Лікарі кажуть, що повинні не тільки врятувати йому життя, а й зменшити шкоду для здоров'я: як це можливо, враховуючи ті пошкодження, які вже є. А вони серйозні.

"Там є серйозні пошкодження хребта, які необхідно обстежити, щоб наші нейрохірурги подивилися, чи є там якісь пошкодження спинного мозку і в залежності від результату цього обстеження, виробити план лікування. Тому що випадок складний, нестандартний", - констатують лікарі.

Зараз дитина в реанімації, але про деталі її стану батьки не дали згоду на розголошення. З хлопчиком у лікарні перебуває батько.

Охматдет
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