"Життя батьків перетворюється на пекло": Комаровський розповів, як впоратися з коліками

Комаровський розповів, як впоратися з коліками / РИА Новости

Відомий педіатр Євген Комаровський надав докладні рекомендації про те, як допомогти своєму чаду впорається з болісними коліками, адже цей симптом перетворює радості батьківства на пекло перші півроку.

За словами Комаровського в Instagram , медична наука й досі не може точно назвати причину кольок через які дитя (частіше вечорами) стає неспокійним, кричить і погано спить.

Деякі припущення причин кольок:

порушення режиму годування (особливо перегодовування),

недотримання оптимальних параметрів повітря (особливо перегрів),

недорозвинення шлунково-кишкового тракту, внаслідок якого виникає посилена перистальтика і газоутворення,

деякі гормони, що викликають спазм в кишечнику,

неадекватна надмірно емоційна реакція батьків на плач дитини,

підвищена тривожність матері.

Способів позбавити дитину від проблеми, на жаль, немає, але полегшити стан можна:

не перегодовуйте - перерва між прийомами їжі 2-2, 5 години,

підтримуйте оптимальний режим температури і вологості в кімнаті, де перебуває дитина,

у перервах між годуваннями пропонуйте малюкові пустушку - це допоможе зменшити коліки,

спробуйте змінити раціон мами, якщо дитина на грудному (менше молочки і кофеїну), потім простежте за тим, чи змінився стан дитини; деяким мамам допомагає відмова від продуктів, що підвищують газоутворення (капуста, цибуля, бобові, тощо),

якщо малюк їсть суміші, то спробуйте обговорити з педіатром опцію зміни.

Як повідомляв Главред, раніше Комаровський заявив, що жодних специфічних засобів захисту дітей від нового штаму COVID-19 Дельта немає. За його словами, діти, як і дорослі, потребують провітрювання приміщень. При цьому якщо є найменші сумніви в якості вентиляції в приміщеннях, куди ви збираєтеся йти з дитиною, краще туди не ходити, порадив лікар.