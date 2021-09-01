"Життя батьків перетворюється на пекло": Комаровський розповів, як впоратися з коліками

Медична наука досі не може точно назвати причину кольок через які дитя (частіше вечорами) стає неспокійним.
Відомий педіатр Євген Комаровський надав докладні рекомендації про те, як допомогти своєму чаду впорається з болісними коліками, адже цей симптом перетворює радості батьківства на пекло перші півроку.
За словами Комаровського в Instagram , медична наука й досі не може точно назвати причину кольок через які дитя (частіше вечорами) стає неспокійним, кричить і погано спить.
Деякі припущення причин кольок:
- порушення режиму годування (особливо перегодовування),
- недотримання оптимальних параметрів повітря (особливо перегрів),
- недорозвинення шлунково-кишкового тракту, внаслідок якого виникає посилена перистальтика і газоутворення,
- деякі гормони, що викликають спазм в кишечнику,
- неадекватна надмірно емоційна реакція батьків на плач дитини,
- підвищена тривожність матері.
Способів позбавити дитину від проблеми, на жаль, немає, але полегшити стан можна:
- не перегодовуйте - перерва між прийомами їжі 2-2, 5 години,
- підтримуйте оптимальний режим температури і вологості в кімнаті, де перебуває дитина,
- у перервах між годуваннями пропонуйте малюкові пустушку - це допоможе зменшити коліки,
- спробуйте змінити раціон мами, якщо дитина на грудному (менше молочки і кофеїну), потім простежте за тим, чи змінився стан дитини; деяким мамам допомагає відмова від продуктів, що підвищують газоутворення (капуста, цибуля, бобові, тощо),
- якщо малюк їсть суміші, то спробуйте обговорити з педіатром опцію зміни.
Як повідомляв Главред, раніше Комаровський заявив, що жодних специфічних засобів захисту дітей від нового штаму COVID-19 Дельта немає. За його словами, діти, як і дорослі, потребують провітрювання приміщень. При цьому якщо є найменші сумніви в якості вентиляції в приміщеннях, куди ви збираєтеся йти з дитиною, краще туди не ходити, порадив лікар.