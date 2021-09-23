Життя цілої родини загадково обірвалися за добу на Житомирщині

У поліції назвали попередню версію події / уніан

У Коростені Житомирської області за загадкових обставин померли три жінки - 53-річна мешканка міста, її молодша сестра 48 років та їхня мати 77 років. Обставини смерті вказують на отруєння.

Трагічні події сталися 19 і 20 вересня. Спочатку медики швидкої повідомили, що констатували смерть місцевої жительки 1968 року народження, розповіли у поліції.

"Під час уточнення обставин, поліцейські з’ясували, що жінка допомагала з ремонтними роботами у квартирі 84-річного пенсіонера, коли відчула себе зле. Її стан погіршувався стрімко і вона померла ще до прибуття карети екстреної медичної допомоги.", — йдеться в повідомленні.

Вже наступного дня з'ясувалося, що за місцем проживання жінки, виявлені тіла ще двох осіб - її матері та сестри. Їх знайшов син померлої, коли приїхав організовувати похорон, не зміг потрапити у квартиру і змушений був звернутися за допомогою до рятувальників.

читайте такожМати викликала швидку лише на п'ятий день: нові деталі отруєння дітей грибами під ВінницеюПоліція не знайшла слідів того, що до квартири заходив хтось чужий. За попередньою інформацією, вбити жінок міг грибний токсин (у квартирі виявлено посуд з грибами) або ж самогон, який також знайшли в квартирі.

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Знахідка в квартирі / zt.npu.gov.ua

У рамках відкритих кримінальних проваджень призначено судово-медичні експертизи причин смерті жінок та вилучених грибів та алкоголю.

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