Журналіст розкрив нові подробиці викрадення в Молдові судді Чауса

Микола Чаус / УНІАН

Викрадений у Молдові суддя-втікач Микола Чаус перебуває в Україні, повідомив журналіст Юрій Бутусов.

Як пише він у матеріалі на Цензор.НЕТ, Чаус перебуває в Україні вже більше чотирьох діб, але його показують громадськості, тому що тривають переговори.

"Мабуть, йде узгодження тексту його свідчень. Мабуть, Чаус повинен буде сказати, що його ніхто не викрадав, а він сам скоїв ще одне правопорушення і незаконно перетнув кордон Молдови в зворотному напрямку. Якщо Чаус скаже на суді, що його викрали і доставили силою, він поставить владу у вкрай незручне становище, тому з ним ведуть переговори, що і про кого він повинен сказати", - зазначив журналіст.

У той же час він опублікував нове фото Чауса і звернув увагу на те, що під час викрадення екс-судді був побитий.

"Ну і чекають, коли зійдуть синці і фінгал під оком. Пред'являти побитого свідка - це значить повністю обнуляти в ЄСПЛ будь-які його свідчення. Той співробітник, хто виклав фотографії побитого Чауса після затримання, спрацював явно не в інтересах правосуддя", - додав Бутусов.

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Справа Миколи Чауса: