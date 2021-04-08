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Журналіст розкрив нові подробиці викрадення в Молдові судді Чауса

8 квітня 2021, 17:58

Йде узгодження тексту свідчень Миколи Чауса, стверджує Юрій Бутусов.

Новий деталі у справі про викрадення Чауса
Микола Чаус / УНІАН

Викрадений у Молдові суддя-втікач Микола Чаус перебуває в Україні, повідомив журналіст Юрій Бутусов.

Як пише він у матеріалі на Цензор.НЕТ, Чаус перебуває в Україні вже більше чотирьох діб, але його показують громадськості, тому що тривають переговори.

"Мабуть, йде узгодження тексту його свідчень. Мабуть, Чаус повинен буде сказати, що його ніхто не викрадав, а він сам скоїв ще одне правопорушення і незаконно перетнув кордон Молдови в зворотному напрямку. Якщо Чаус скаже на суді, що його викрали і доставили силою, він поставить владу у вкрай незручне становище, тому з ним ведуть переговори, що і про кого він повинен сказати", - зазначив журналіст.

У той же час він опублікував нове фото Чауса і звернув увагу на те, що під час викрадення екс-судді був побитий.

"Ну і чекають, коли зійдуть синці і фінгал під оком. Пред'являти побитого свідка - це значить повністю обнуляти в ЄСПЛ будь-які його свідчення. Той співробітник, хто виклав фотографії побитого Чауса після затримання, спрацював явно не в інтересах правосуддя", - додав Бутусов.

читайте такожСпливли несподівані деталі у справі про викрадення в Молдові судді-втікача Чауса

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/ Скріншот

Справа Миколи Чауса:

  • В Україні суддю Чауса підозрюють в отриманні хабара у розмірі 150 тисяч доларів у серпні 2016 року. Хабар суддя закопав в городі в банках. Заарештувати Чауса не вийшло, так як парламент не зміг оперативно розглянути це питання.
  • У листопаді 2016 року суддю оголосили в міжнародний розшук, після чого той нелегально перетнув кордон Молдови і здався молдавській владі.
  • У жовтні 2017 Вища рада правосуддя тимчасово відсторонила Чауса від посади, а 28 Листопада 2017 - звільнила з посади судді.
  • У середині березня 2021 року Молдова остаточно відмовила Чаусу в політичному притулку. Це рішення оскарженню не підлягає.
  • Після цього в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі заявили, що Україна вимагатиме екстрадиції судді Чауса з Молдови.
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