Журналіст розповів про можливу домовленість Байдена і Путіна щодо Донбасу

Джо Байден і Володимир Путін / Reuters

Російський журналіст Костянтин Еггерт припустив, що президенти США і Росії Джо Байден і Володимир Путін могли досягти негласної домовленості щодо Донбасу.

На його думку, про її наявність може свідчити той факт, якщо у зверненні до Федеральних зборів 21 квітня Путін раптом оголосить про визнання так званих "ЛНР" і "ДНР" та/або взяття їх під захист Росії, передає DW.

"Після тієї мілітаристської істерики, яка третій тиждень не вщухає в кремлівських ЗМІ та провладних пабліках в соцмережах, важко собі уявити, що наступного тижня Путін говоритиме лише про роздрукування держрезервів для підтримки населення та нові податки на "багатих", - зазначив Еггерт.

Журналіст додав, що у разі якщо Путін виступить із заявою щодо ОРДЛО, то Росії не уникнути нових санкцій.

"Адже такий крок означатиме фактичне, якщо не юридичне приєднання частини української території до Росії. Реакція Києва буде передбачувано різкою та обуреною, але, насправді, президент Зеленський зможе законно оголосити про те, про що говорив до цього напівофіційно - Мінські угоди мертві та ніхто ніколи не буде їх виконувати", - написав Еггерт.

При цьому журналіст зазначив, що це одна з можливих версій розвитку подій. За його словами, не виключено, що Путін дорожить Мінськими процесом, як головним інструментом тиску на Україну, і не захоче його ламати.

"Але припустити, що Байден запропонував Путіну зафіксувати ситуацію такою, яка вона є сьогодні, і більше нічого не робити, логічно. У президента США багато інших викликів вдома і один головний у зовнішній політиці. Але який - це Китай. Заради того, щоби не відволікатися на те, що відбувається в далеких і, по суті, таких, які ні на що не впливають, Донецьку і Луганську, можна дати Путіну врятувати обличчя і попередити його: "більше не робіть нам сюрпризів - ніде!", - резюмував він.

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